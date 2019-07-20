جريمة

سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
اللواء سيد سلطان
اللواء سيد سلطان
أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
وضبط بحوزة المتهم 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.وفي سياق قريب شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.أسفرت الحملة عن تحرير
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زهير-جرانة (3)

تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
جثة-طفل

الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
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عيش-مخابز

مال حرام وغلطة عمر.. حكاية سقوط صاحب مخبز بالعجوزة

رحلة يومية تتجدد أحداثها مع هدف منشود لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بفرض السيطرة الكاملة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية محدودي الدخل من غش التجار وأصحاب المصانع لاسيما غير المرخصة واستغلال أصحاب المحلات تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين.
موقع-حادث-مقتل-مسن-وزوجته-في-الزيتون‎ (1)

طعنات ودماء وجثث.. ماذا حدث في شقة عبد الحكيم وهدان؟

قبل سنوات سافر «عبد الحكيم وهدان» وزوجته إلى إحدى الدول العربية، كانت الزوجة رفيقة دربه تسانده دوما، لم تفرقهما الغربة وتفرق شملهما الأيام، بعد سنين ليست بالقليلة حزم الرجل حقائبه عائدا للقاهرة بعد رحلة من العمل والكفاح والشقاء، استقر الرجل في شقة قام بشرائها في شارع إسماعيل بك دائرة قسم الزيتون، منذ أن وطئت قدم الرجل وزوجته المكان، حتى حصد حب واحترام الجميع، يدخل قلوب الناس بدون استئذان، طيلة أربعين عاما عاشها الرجل مرت كأيام حتى صار كبير المنطقة وشيخها وحكيمها.
غادة إبراهيم ملثمة بجلسة الحكم عليها

إعادة محاكمة غادة إبراهيم في قضية «شقة المعادي»

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي. وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمة وقضت بإعادة محاكمتها مرة أخرى، بعدما ذكر محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع عن الفنانة في مذكرة النقض التي جرى قبولها شكلا، وفي الموضوع، بنقض الحكم الصادر في واقعة إدارة شقة منافية للآداب بمنطقة المعادي.
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