سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

اللواء سيد سلطان

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما

وضبط بحوزة المتهم 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.وفي سياق قريب شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.أسفرت الحملة عن تحرير