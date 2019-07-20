تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

زهير جرانة- وزير السياحة الأسبق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، في وقت مضى، قبول الاستئناف على القرارين الصادرين من النائب العام بالتحفظ على أموال محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأسرته. كما أصدر النائب العام قرارين بمنع محمد زهير