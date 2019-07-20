القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

بعث احتجاز إيران لناقلة بريطانية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بإشارات واضحة إلى صعوبة إيجاد حل سياسي نهائي للأزمة الموجودة حاليا في المنطقة

تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.

ماذا حدث؟ وفقًا لما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو"، أمس الجمعة، أثناء عبورها في الممر المائي في الخليج. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن الناقلة

ماذا حدث؟

وفقًا لما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو"، أمس الجمعة، أثناء عبورها في الممر المائي في الخليج.

إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر

وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن الناقلة كانت محاطة بأربع سفن وطائرة هليكوبتر قبل أن تتوجه إلى المياه الإيرانية.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن الناقلة اختطفت بعد اصطدامها بقارب صيد، زاعمة أنها لم ترد على مكالمات طائرة صغيرة كانت في مهمة استطلاعية.

وقال مالكو السفينة البريطانية، إن الناقلة كانت ممتثلة تمامًا للوائح، مؤكدين أنها كانت في المياه الدولية عند اقتراب الزوارق الإيرانية منها.

وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 23، وهم من الهند وروسيا وروسيا ولاتفيا والفلبين.

رد فعل بريطاني

وقالت متحدثة باسم حكومة المملكة المتحدة لبي بي سي: "لقد نصحنا شركات الشحن البحري في المملكة المتحدة بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".

وقال هانت: "يجب الحفاظ على حرية الملاحة"، محذرًا من "عواقب وخيمة" إذا لم يتم حل الوضع بسرعة.

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وأضاف هانت خلال حديثه عن رد فعل بريطاني محتمل: "لا ننظر للخيارات العسكرية.. نحن نبحث عن طريقة دبلوماسية لحل هذا الوضع".

وأكد هانت عبر سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، أن النشاط الإيراني في الخليج يدل على علامات مقلقة، وأن إيران قد تختار طريقًا خطيرًا للسلوك غير القانوني المزعزع للاستقرار بعد احتجاز جبل طارق القانوني لناقلتها النفطية المتجهة إلى سوريا.

ماذا تقول إيران؟

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن المملكة المتحدة "يجب أن تتوقف عن أن تكون تابعة لسياسة الإرهاب الاقتصادي التي تتبعها الولايات المتحدة".

وقال إن إيران هي التي تضمن أمن الخليج ومضيق هرمز، مضيفًا "على عكس القرصنة في جبل طارق، عملنا في الخليج العربي هو دعم للقواعد البحرية الدولية".

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رد فعل دولي

وبطبيعة الحال اجتذب الحادث أنظار العديد من القوى العالمية، لا سيما أنه بمثابة ناقوس خطر حول ما يمكن أن يحيط بحركة التجارة العالمية في المستقبل، خاصة أن مضيق هرمز يعد ممرا حيويا على المستوى الدولي.

وعلى الرغم من إدانة العديد من الجهات للعمل الاستفزازي في الخليج، فإن فرنسا كانت الأكثر جذبًا للأنظار العالمية، لا سيما أنها كانت تستعد لتعميق دورها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التوترات في المنطقة الملتهبة.

التوترات التي تعاني منها منطقة الخليج ومضيق هرمز، بدأت تفقد إيران أعوانها الدوليين على استمرار الاتفاق النووي، وعلى رأسهم أوروبا، خاصة أن الأخيرة باتت تخشى على تجارتها العالمية التي تعتمد بصفة شبه رئيسية على الممرات الملاحية الحيوية في الشرق الأوسط.