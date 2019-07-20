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القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

بعث احتجاز إيران لناقلة بريطانية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بإشارات واضحة إلى صعوبة إيجاد حل سياسي نهائي للأزمة الموجودة حاليا في المنطقة
تحرير:محمود نبيل ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
إيران
إيران
قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
ماذا حدث؟ وفقًا لما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة "ستينا إمبيرو"، أمس الجمعة، أثناء عبورها في الممر المائي في الخليج. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن الناقلة
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قوات الناتو

بعد شراء S-400.. هل يُقصي الناتو تركيا قريبًا؟

على الرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، فإنها لم تتعرض لما يمكن أن يكون أسوأ نتائج هذه الأزمة على الإطلاق بالنسبة إلى أنقرة. حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة الدائرة، قد يكون هو صاحب قرار العقوبة الأكثر قسوة ضد تركيا، والتي تتمثل في إسقاط عضويتها من الحلف العسكري، الذي تنظر إليه أنقرة بعين الاهتمام من الناحية الإستراتيجية والسياسية.
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أول تحرك بريطاني بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بمضيق هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي". وقال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية.
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إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية. وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها سرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".
ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.
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ناقلة-نفط (2)

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية. وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها سرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".
المدمرة-البريطانية دنكان (2)

استعدادات عسكرية بريطانية لزيادة الوجود بمضيق هرمز

أصبح هجوم الزوارق الإيرانية على حاملة النفط البريطانية في مضيق هرمز، نقطة تحول في سياسات لندن العسكرية تجاه الممر الملاحي المهم، الذي يشهد عبور ما يزيد على ربع تجارة النفط العالمية بشكل سنوي. ومنذ بداية الهجوم، باتت بريطانيا أمام واقع يُلح عليها بضرورة إرسال المزيد من القطع العسكرية البحرية إلى هذه المنطقة، وذلك لضمان توفير الحماية والأمان للناقلات التجارية التي ترفع أعلام بريطانيا في مضيق هرمز، لا سيما بعد أن تكررت عمليات التخريب في تلك المنطقة خلال الشهرين الماضيين.
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هل تستعد بريطانيا للحرب بإرسال مدمرتها لإيران؟

دخلت بريطانيا بشكل واضح، خط المواجهة ضد إيران في الساعات القليلة الماضية، وتحديدا في أعقاب محاولة بعض الزوارق التابعة لطهران اعتراض إحدى ناقلات النفط العملاقة التابعة للمملكة المتحدة، ما كاد يسفر عن مواجهة عسكرية بحرية. المواجهة التي انتهت بتحذيرات شفَهية من جانب بريطانيا إلى الزوارق الإيرانية، كشفت عن احتمالات سياسية وعسكرية لمواجهة مباشرة بين القوات البريطاية ونظيراتها التابعة لطهران في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان مسيطرا على الحكومة البريطانية خلال الساعات الماضية.
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الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
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