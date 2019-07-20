طاحونة الشيخ موسى.. قصة الماكينة التي تلتهم الأطفال

«كان نحيلا كعود القمح حلو الحديث والمعشر كعود القصب فتان القامة.. و(به) ذلك الخجل الصعيدى الشهم الذى لا تخطئه عين» هكذا وصف يوسف إدريس، يحيى الطاهر عبدالله صاحب القصة.

تحرير:كريم محجوب ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

في بداية الستينيات من القرن الماضي، حينما كانت الحالة الثقافية المصرية في أوج عصورها ازدهارا، انضم إلى أبناء جيل "الرواد" قلم قصصي مُجدد، جاء من جنوب الصعيد المهمش، المنسي من ذاكرة الكتاب، ليكتب عنه، بلغته الشاعرية التي ابتدعها وتميز فيها، وخصها لنفسه، وصور بها أبطال قصصه، وخاصة من أبناء قريته "الكرنك" التي جاء منها محملا بالحكايات.. حكايات عن الجهل والفقر والخرافات، التي كبلت وعى الأمة وعقلها عقودا عديدة، إنه شاعر القصة القصيرة يحيى الطاهر عبدالله.

"الكتابة بالنسبة لي متعة، كما الأكل" يقول يحيى الذي أحب الحكي عن أي نوع آخر من الفنون، فكان معروفا عنه أنه الكاتب الشاب الذي لا يوزع نسخا من أعماله بل كان يحكيها، يجلس ويحيط به أصدقاؤه، وتلتفت إليهم الآذان القريبة، لتأسرها قصصه، وكأنها شعر يلقيه، تلك التفردات وغيرها جعلته يدخل في حيز الكتاب المتميزين

"الكتابة بالنسبة لي متعة، كما الأكل" يقول يحيى الذي أحب الحكي عن أي نوع آخر من الفنون، فكان معروفا عنه أنه الكاتب الشاب الذي لا يوزع نسخا من أعماله بل كان يحكيها، يجلس ويحيط به أصدقاؤه، وتلتفت إليهم الآذان القريبة، لتأسرها قصصه، وكأنها شعر يلقيه، تلك التفردات وغيرها جعلته يدخل في حيز الكتاب المتميزين سريعا، رغم سنه الصغير وقتها، ورغم رحيله المبكر عنا، فقد ترك إرثا قصصيا ثريا، موثقا لحياة أهل الجنوب، وخير شاهد على إبداعه.



كتابات يحيى الطاهر عن "الكرنك"، التي نسجها من شوارعها وجلسات مصاطبها، وما خفى داخل جدران منازلها، كانت لها أثر سلبي في نفوس أهل القرية وجعلتهم يغضبون منه قائلين: "فضحنا" -وفق الصحفية إسراء النمر- ورغم أن معظم أهل القرية لم يقرؤوا حكاياته، إلا أن فيلم "الطوق والأسورة" المأخوذ عن قصته ذات نفس الاسم التي صدرت عام 1975، لم تعجبهم، خاصة بسبب بعض الجمل السيناريوية التي بطبيعة الحال لم يكتبها يحيى الطاهر، بالإضافة إلى الواقعية المفرطة التي نقل بها الأحداث حتى أنه في العديد من قصصه كان يذكر بعض الشخصيات بأسمائهم الحقيقية.

ويتجلى هذا في بداياته مع الكتابة، وسنتعرض بالمثال إلى "طاحونة الشيخ موسى"، وهي من مجموعته القصصية الأولى "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا" وفيها تحدث عن الجهل والرجعية والاستغلال، وغيرها من الصفات السيئة المستشرية في جسد "القرية".



«اشترى راديو ماركة صوت العرب وعددا من علب السجائر الفرط وورق البفرة والمعسل وبعدها جاء بصندوق للحلاوة الطحينية، وأمام الشلة التي تكبر يوميا لسماع القرآن ونشرة الأخبار استعمل وابور السبرتو والكنكة لعمل الشاي وتوزيعه مقابل نصف قرش للكوب الواحد».



تحكي قصة طاحونة الشيخ موسى عن "نظير" وهو ابن الخواجة التاجر "يسي" الذي ورث عن أبيه "دكان بقالة" وكان يطور من محتوياتها شيئا فشيئا، ودائما ما يبحث عن فكرة جديدة تدر عليه أموالا، وعملا بمبدأ أبوه "فكر تكسب، فتح عينك تغرق في بحور الدهب" ومنها جاءت إليه فكرة شراء "ماكينة طحين" فمكسبها كبير ومضمون، خاصة أنه لا يوجد في قريته ولا القرى المجاورة ماكينة مماثلة، ويذهب النسوة يوميا إلى المدينة لطحن الغلال.

استغرق نظير قرابة الشهر في بناء مكان الطاحونة، وبعد أن جاء بها، منعه أهل القرية من تشغيلها خوفا على أبنائهم.

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«ياخلق ياهو هنقصر المشوار للبندر، والطاحونة أهي في بلدنا، وزيتنا في دقيقنا وربنا يكفينا شر الحوجة.. أولاد إيه اللي تترمي داخل الماكنة علشان تدور، بالشرف الكلام دا مالهوش أساس، أنا حا أشغل أسطى عنده عشر سنين خبرة (فيها)».



كانت خرافات الشائعات تقول حينها في القرية إن ماكينة الطحين حتى تعمل يجب أن يلقى بها طفل وتطحنه بداخلها وإن أصوات الماكينة هي صرخات هؤلاء الأطفال، فرفض أهلها البسطاء تماما هذا الموضوع خوفا على أطفالهم، وقالت النساء إن تعب المشوار كل يوم إلى البندر أهون عليهن من موت أبنائهن فقرر الخواجة نظير أن يذهب إلى العمدة ليحل له هذه الأزمة ويأمر بعمل الطاحونة، إلا أنه هو الآخر يصدق تلك الخرافة.



«ياخواجة أنا مسؤول هنا عن كل روح في البلد مايلزمناش مصايب كفاية اللي بنشوفه في البندر من المأمور ووكيله.. مش كفاية الخناق على الماية والزرع وسرقة الدرة، ماهو إحنا من عمرنا ماشفنا مكن بيدور إلا إذا أكل عيل صغير.. المكن بيدور بعيل يترمي من جواه وبعدين الولد يصرخ وتشتغل المكنة (توت توت).. هو إحنا بهايم!».

يزداد الأمر تعقيدا، وتغلق الأبواب في وجه الخواجة نظير والطاحونة، فيحاول إقناعهم مرات عديدة أن يتركوه يجربها أمام أعينهم لكنهم يرفضون، ويحاول أن يستجدى عواطفهم ويذكرهم بأنه ظل شهرا كاملا يبني مكانها وأنه دفع مقابل شرائها مبلغا كبيرا من المال، لكن دون جدوى، ووسط همهمات واعتراضات، صاح فيهم نظير بصوت عال ليخبرهم بأن الماكينة قديمة وأنه اشتراها مستعملة من أحد أعيان البندر، وبالتالي لا تحتاج إلى أطفال ليموتوا فيها حتى تعمل، ليخرج عليه صوت متسائلا ينهي أمله في الموضوع، حتى جاءت سيرة الشيخ موسى.

«إيه الي خلاه يستغنى عنها؟.. لازم عطلت وعاوزة عيل تاني ياخواجة. .مش معقول المكنة تدور من غير عيل، بلاش منها ياخواجة.. ش لله يا شيخ موسى، الشيخ بيقول احرصوا على أولادكم من طاحونة الخواجة».

يعتبر أهل القرية أن الشيخ موسى هو ولي من أولياء الله الصالحين، من أصحاب الكرامات، ويتبركون به ويسمعون كلامه ويتبادلون الأحاديث عن معجزاته، وينساقون وراء أوامره، ويقدمون له باستمرار أثمن ما يمتلكون من طعام وهدايا، فحينما جاء ذكر الشيخ موسى أيقن وقتها الخواجة نظير بأن الحل عنده، وظل يهمهم صامتا عن حب الناس له، وكيف لرجل أن يعمل بشقاء يوما كاملا حتى يشتري "المعسل" للشيخ موسى، وأن يحرم نفسه من أكل الحمام والفراخ حتى يهديه إلى الشيخ، واستمر في تفكيره الصامت يرى كيف سيقنع الشيخ موسى بأن "يبارك" الماكينة.

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وصاح الخواجة نظير في الناس وقال إنه سيحتكم للشيخ موسى، وإنهم سيذهبون معه برفقة العمدة إليه، فهو رجل بركة وإذا رضى عن الطاحونة وباركها، فستعمل من دون أن يموت بداخلها الأطفال، وكان هذا هو الحل الوحيد الذي رضى به أهل القرية، فالتقط الخواجة «الحلاوة والمعسل»، وتوجه صوب «الشيخ»، وارتص وراءه أهل القرية صامتين متجهين لصاحب الكرامات.

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فور أن دخل نظير على الشيخ، التقط منه ما يحمل وقال له: «النبي قبل الهدية.. لكن المكنة يلزمها عيل صغير»، بعدما أخبره نظير بأن بركته ستحل عليها وأنه إذا دخل الطاحونة سينتهي الأمر، وبعد تفكير خائف من الشيخ موسى بألا تعمل الماكينة أو يموت فيها أحد الأطفال، وبالتالي ستنتهي أسطورته وسيلقى مصيرا مأساويا، ذهب إلى الماكينة، وهناك كما يقول الناس «حدثت المعجزة».

«وتصر التروس في طحن مكتوم من قلة الزيت، وتشتد القرقعة وتعلو الصرخات (توت توت* وتعلو زغروته وتهمهم شفاه بالخلاص: مدد ياشيخ موسى.. ياقطب ياواسع المدد.. ويتشعلق الخواجة نظير على أكتاف الزفة ليعلق لافتة كبيرة بأعلى الحائظ مكتوبا عليها: طاحونة الشيخ موسى لصاحبها الخواجة نظير وابنه مفيد».