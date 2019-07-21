قوتها غير عادية.. سيارات مجنونة ينتظرها العالم 2020

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بمحركات ذات قوة حصانية هائلة، وهو الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها موديلات مجنونة ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية خلال العام المقبل

تحرير:محمود نبيل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ريماك C – Two

ينتظر الجمهور العديد من السيارات الرائعة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب القوة الحصانية وروعة المحرك الذي تحمله، وهو الأمر الذي يجعلها من بين السيارات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال العام المقبل. وتستعد العشرات من الشركات العالمية لتقديم موديلات جديدة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي، إلا أن الإمكانيات الخاصة بالمحرك هي العامل الرئيسي في تحديد مدى شغف الجمهور المنتظر لتلك الموديلات، والتي تعد من أهم الأمور التي ينظر إليها.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، مجموعة من أقوى السيارات المجنونة المنتظرة في الأشهر الأخيرة بالعام الجاري أو حتى في 2020. مرسيدس AMG One تعد الرهان الرئيسي للشركة الألمانية في موديلات الفورمولا وان، خيث توظف السيارة بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي يعمل بسعة 1600