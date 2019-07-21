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قوتها غير عادية.. سيارات مجنونة ينتظرها العالم 2020

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بمحركات ذات قوة حصانية هائلة، وهو الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها موديلات مجنونة ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية خلال العام المقبل
تحرير:محمود نبيل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ريماك C – Two
ريماك C – Two
ينتظر الجمهور العديد من السيارات الرائعة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب القوة الحصانية وروعة المحرك الذي تحمله، وهو الأمر الذي يجعلها من بين السيارات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال العام المقبل. وتستعد العشرات من الشركات العالمية لتقديم موديلات جديدة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي، إلا أن الإمكانيات الخاصة بالمحرك هي العامل الرئيسي في تحديد مدى شغف الجمهور المنتظر لتلك الموديلات، والتي تعد من أهم الأمور التي ينظر إليها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، مجموعة من أقوى السيارات المجنونة المنتظرة في الأشهر الأخيرة بالعام الجاري أو حتى في 2020. مرسيدس AMG One تعد الرهان الرئيسي للشركة الألمانية في موديلات الفورمولا وان، خيث توظف السيارة بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي يعمل بسعة 1600
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فرامل

علامات تخبرك بضرورة إصلاح الفرامل أو تغيير مكوناتها

تعد المكابح من أهم القطع والأجزاء التي يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية في سلامة وأمان الركاب والسائق أو حتى السيارات المجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية خاصة بتلك الأجزاء الحيوية، خاصة أنها تتعلق بعوامل السلامة والأمان في السيارة. وتمنح المكابح مجموعة من الإشارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك تحتاج للصيانة من عدمه، خاصة أن العديد من القطع والأجزاء الحيوية تتغير أنماطها بشكل واضح خلال الاستعمال، لا سيما إذا ما عانت من عيوب في الصناعة.
أوبترا

التخفيضات مستمرة.. شيفروليه وبايك تخفضان أسعارهما

أعلنت شركة شيفروليه الأمريكية، إحدى أذرع شركة جنرال موتورز، تخفيض سعر سياراتها المجمعة محليا (أفيو وأوبترا)، بقيم تراوحت بين 8 آلاف و9.100 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة بايك الصينية سعر سيارتها العائلية الجديدة «M60» موديل 2020 متعددة الأغراض ومتوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض الأسعار.
JAGUAR

ماذا تعني أشهر علامات شركات السيارات العالمية؟

لا شك في أن اختيار علامة شركات السيارات كانت لها قصص مختلفة على مدى تاريخ طويل من هذه الصناعة، والتي أثبتت عبر عقود من الزمان أنها الرهان الرئيسي للعديد من البلدان، وهو الأمر الذي شجع العديد من الشركات للاهتمام بعلامتها التجارية. واختارت الشركات العالمية العديد من الملامح والأشكال التي تعبر عن نمط تصنيعها بشكل رئيسي، أو حتى تفضيل الكلمات التي يمكن أن تمنحها السمعة التي تسعى إليها من خلال موديلاتها الموجودة في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة.
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