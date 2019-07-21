قوتها غير عادية.. سيارات مجنونة ينتظرها العالم 2020

تتمتع هذه المجموعة من السيارات بمحركات ذات قوة حصانية هائلة، وهو الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنها موديلات مجنونة ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية خلال العام المقبل
ينتظر الجمهور العديد من السيارات الرائعة في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب القوة الحصانية وروعة المحرك الذي تحمله، وهو الأمر الذي يجعلها من بين السيارات التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر خلال العام المقبل.
وتستعد العشرات من الشركات العالمية لتقديم موديلات جديدة من حيث القدرات الفنية والشكل الخارجي، إلا أن الإمكانيات الخاصة بالمحرك هي العامل الرئيسي في تحديد مدى شغف الجمهور المنتظر لتلك الموديلات، والتي تعد من أهم الأمور التي ينظر إليها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، مجموعة من أقوى السيارات المجنونة المنتظرة في الأشهر الأخيرة بالعام الجاري أو حتى في 2020.
مرسيدس AMG One
تعد الرهان الرئيسي للشركة الألمانية في موديلات الفورمولا وان، خيث توظف السيارة بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي يعمل بسعة 1600
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في السيارات، مجموعة من أقوى السيارات المجنونة المنتظرة في الأشهر الأخيرة بالعام الجاري أو حتى في 2020.
مرسيدس AMG One
تعد الرهان الرئيسي للشركة الألمانية في موديلات الفورمولا وان، خيث توظف السيارة بقدرات كبيرة على مستوى المحرك، الذي يعمل بسعة 1600 سي سي مزود بشاحن توربيني قادر على توليد قوة حصانية تعادل 1000 وحدة.
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ومن خلال الشكل الديناميكي والتصميم الثوري الحديث، استطاعت السيارة الألمانية الرياضية الخارقة جذب العديد من الفئات الجماهيرية على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أنها تتمتع بإمكانيات كبيرة على مستوى القدرات الفنية.
أستون مارتن فالكيري
إذا كان هناك أي سيارة يمكنها تحدي مرسيدس AMG One في هذه القائمة، فستكون أستون مارتن فالكيري، التي تم تطويرها بشكل مشترك مع Red Bull Racing، وستكون الأولى من نوعها في سلسلة من الأنواع الغريبة الجديدة ذات المحركات المتوسطة من الطراز البريطاني.
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وتعمل أستون مارتن فالكيري بمحرك V-12 سعة 6500 سي سي، وهو الأمر الذي يؤهلها لضخ قوة تتجاوز 1150 حصانا، وهي قدرات كبيرة على المستوى الفني في الأسواق العالمية.
بوجاتي ديفو
تعد النسخة الأكثر ميلا للطابع الرياضي من حيث الشكل الخارجي من سيارة بوجاتي تشيرون الشهيرة، وهي تعمل بمحرك W16 ذي سعة 8000 سي سي، وهي تتمتع بقوة كبيرة على مستوى المحرك، مما يؤهلها لضخ 1479 حصانا، وهي نفس القدرات التي تستطيع شقيقتها الكبرى تشيرون تحقيقها.
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وعلى مستوى التصميم الخارجي، استطاعت السيارة الإيطالية أيضًا أن تكون واحدة من أهم الموديلات الرياضية المعروضة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
كوينيجسيج جيكسو
لا شك أنها واحدة من أقوى السيارات الرياضية في الأسواق العالمية، لا سيما أنها تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، الأمر الذي اجتذب أنظار الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن كشفت الشركة المصنعة للسيارة عنها بالمعارض الدولية.
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وتعمل السيارة بمحرك V-8 سعة 5000 سي سي ذي شاحن توربيني مزدوج، مما يجعله قادرًا على ضخ قوة مقدارها 1281 حصانًا، الأمر الذي يجعلها من بين أقوى الموديلات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
ريماك C – Two
عادت الشركة لتشغيل السيارة بمحرك كهربائي فائق مرة أخرى لسيارة C_Two، وتتطابق مواصفات السيارة تقريبًا مع مواصفات باتيستا التي تساعد ريماك على تطويرها، لكن ريماك تتوقع أن تكون C_Two أسرع، حيث تستطيع الانتقال من سرعة الصفر إلى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 1.85 ثانية فقط، وهو الأمر الذي يجعلها تبدو من أهم السيارات الرياضية التي ينتظرها الجمهور في الأسواق العالمية.