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يخدم الصفقة.. قانون العمالة بلبنان يغضب الفلسطينيين

خرج اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، للاحتجاج على تقييد حرية عملهم، وتوسعت التظاهرات الاحتجاجية لتشمل جميع المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12 مخيمًا
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
احتجاج اللاجئين الفلسطينيين
احتجاج اللاجئين الفلسطينيين
زاد تقييد لبنان للعمالة الأجنبية على أراضيه من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد الخطة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزارة العمل أكدت مضيها في تطبيق خطتها التي أدت إلى إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون أو يعملون فيها، وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة منهم، حيث شددت على أن الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد، ولا تستثني أي جنسية.
وأكدت الوزارة أن "القانون يُطبق على أصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم؟!". ويعيش في لبنان نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني، من بينهم 170 ألف لاجئ، موزعون على مخيمات اللجوء، ويشكل هذا العدد نسبة 9% من مجموع الفلسطينيين المسجلين بوكالة الغوث الدولية "الأونروا" عبر
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طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.
صحف سعودية

صحف السعودية: المملكة توافق على استقبال قوات أمريكية

تصدرت موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال قواتٍ أمريكية، مانشيتات صحف المملكة، الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى، حيث استعرضت التصعيد الإيراني وتطورات الأزمة مع واشنطن. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، على استقبال المملكة قوات أمريكية؛ لرفع مستوى العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
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اقتحام المسجد الأقصى 1

في حماية السلاح.. وزير إسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي «أوري أرئيل»، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية، أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من قبل شرطة سلطات الاحتلال الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الاقتحام. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى لتقسيمة زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
صالح-الغريب (1)

تفاصيل محاولة اغتيال وزير لبناني ومقتل اثنين من حراسه (فيديو)

أعلن وزير شئون النازحين اللبناني صالح الغريب، مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة ثالث أثر هجوم على موكبه في محاولة لاغتياله. وكان موكب الوزير تعرض، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبرشمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الشرطة طوقت مكان الحادث الذي وقع في بلدة قبرشمون في الشوف بجبل لبنان وباشرت التحقيق في الحادث. وبحسب قناة الغد الفضائية، فإن الموكب شهد إطلاق نار كثيف في محاولة لاغتيال "الغريب"، كما أن الهجوم جاء بسبب زيارة تفقدية قام بها رئيس التيار الحر في لبنان، جبران باسيل.
صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
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