يخدم الصفقة.. قانون العمالة بلبنان يغضب الفلسطينيين

خرج اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، للاحتجاج على تقييد حرية عملهم، وتوسعت التظاهرات الاحتجاجية لتشمل جميع المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12 مخيمًا

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

زاد تقييد لبنان للعمالة الأجنبية على أراضيه من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد الخطة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، بهدف حماية اليد العاملة اللبنانية وتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الاجتماعي. وزارة العمل أكدت مضيها في تطبيق خطتها التي أدت إلى إغلاق العديد من المحال والمؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون أو يعملون فيها، وختمها بالشمع الأحمر، ووقف عمل أعداد كبيرة منهم، حيث شددت على أن الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد، ولا تستثني أي جنسية.

وأكدت الوزارة أن "القانون يُطبق على أصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم؟!". ويعيش في لبنان نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني، من بينهم 170 ألف لاجئ، موزعون على مخيمات اللجوء، ويشكل هذا العدد نسبة 9% من مجموع الفلسطينيين المسجلين بوكالة الغوث الدولية "الأونروا" عبر

وأكدت الوزارة أن "القانون يُطبق على أصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء أصحاب العمل الأجانب من فلسطينيين وغيرهم؟!".

ويعيش في لبنان نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني، من بينهم 170 ألف لاجئ، موزعون على مخيمات اللجوء، ويشكل هذا العدد نسبة 9% من مجموع الفلسطينيين المسجلين بوكالة الغوث الدولية "الأونروا" عبر العالم، وقرابة 11% من مجموع سكان لبنان.



قرار الحكومة أقر الأولوية في العمل للعامل اللبناني على العامل الأجنبي بعد ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين، والتي بلغت 32%، لكن الفلسطيني هنا مصنف على أنه من ضمن الأجانب، على الرغم من أنه مقيم في هذه الأرض منذ الولادة، ومصنف على أنه لاجئ، بشكل معاكس للأجنبي الذي لا يقيم في لبنان أساسا، فقد يحل هناك من أجل استثمارات أو سياحة، بينما يرى مراقبون أن الإجراءات اللبنانية تستهدف في الأساس اللاجئين السوريين.





شملت الإجراءات أيضا فرض غرامات "إجازة العمل على الفلسطيني" كونه أجنبيا، حيث يتكفل الفلسطيني أو المؤسسة التي يعمل تحت إطارها بأن تدفع سنويا مليون وربع المليون ليرة لبنانية، وتصل غرامات الضمان الاجتماعي لمبلغ لا يقل عن ذلك، أي أن المؤسسة التي يعمل فلسطيني واحد ضمن طاقمها تتكفل بدفع 2.400 مليون ليرة (1500 دولار أمريكي)، في حين أن اللبناني لا تتعدى رسومه 56 ألف ليرة (40 دولارا أمريكيا)، فهنا ستضطر المؤسسة إلى الاستغناء عن الفلسطيني واستبدال مواطن لبناني به كونه أقل تكلفة مادية من الغرامات والضرائب المفروضة عليها سنويا.

"طعنة في الظهر"

ومنذ أيام خرج اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، للاحتجاج ضد قرار وزاري بتقييد حرية عملهم، اعتبره الكثيرون "طعنة في الظهر"، لتزامنه مع صفقة القرن الأمريكية الهادفة إلى شطب ملف اللاجئين.

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وتوسعت التظاهرات الاحتجاجية اليوم لتشمل جميع المخيمات الفلسطينية البالغ عددها 12 مخيما وأجزاء من مدينة صيدا الساحلية عاصمة الجنوب اللبناني التي يشكل المسلمون السنة فيها نحو 90% من عدد سكانها البالغ نحو 200 ألف نسمة.



المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب باستثناء الفلسطينيين من قوانين العمل الخاصة بالأجانب باعتبارهم لاجئين وليسوا عمالة أجنبية، بينما لا يزال المتظاهرون يمنعون دخول الخضراوات والفواكه ومعظم المواد التموينية للمخيمات للضغط على السلطة اللبنانية، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار اللبنانيين.



كثير من اللاجئين أكدوا أن هذا القرار ظالم 100%، وقال المحتجون: "نحن نعتبره طعنة كبيرة في الظهر؛ لأنه بدلا من إعطائنا حقوقنا الأساسية تقوم السلطات اللبنانية بتضييق الخناق على لقمة عيشنا"، بحسب "إرم نيوز".

يخدم صفقة القرن

روج رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاج "تجويعي_يخدم_الصفقة"، في إشارة منهم إلى "صفقة القرن" التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في لبنان.

واعتبر مغردون أن العامل الفلسطيني هو جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، وطالبوا وزارة العمل بعدم ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين "تكفيهم المعاناة والحصار في المخيمات".

وقال الإعلامي والسياسي اللبناني غسان جواد: "العامل الفلسطيني جزء من الدورة الاقتصادية اللبنانية، يعيش ويصرف في لبنان. الفلسطيني ممنوع من العمل في نحو 70 مهنة كالطب والهندسة ويعمل سائقا أو عاملا أو صاحب محل صغير، فلتنتبه وزارة العمل لهذه الوقائع ولتتوقف عن ملاحقة العمال الفلسطينيين حيث يكفيهم الجحيم والحصار في المخيمات".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات التي جابت عددا من المناطق اللبنانية، وفقا لـ"بي بي سي".

مطالب بالاستثناء

القيادة الفلسطينية دخلت فى خط الأزمة التي أثارتها إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين، ويطالب الفلسطينيون وقوى لبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين منها، استنادا إلى تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي عام 2010، اللذين يلزمان الجهات المعنية بمعاملة اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب.

وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضه التصعيد مع حكومة لبنان على خلفية الحملة ضد العمالة الأجنبية.

وتواصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان، عزام الأحمد، مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، وأبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني في الحكومة اللبنانية الوزير السابق حسن منيمنة، رفض إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي أوقفت لاجئين فلسطينيين عن العمل لحين حصولهم على إذن عمل رسمي، ما ألحق الأضرار الكبيرة بالحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وأغلق أبواب المعيشة أمامهم.



وجاءت اتصالات الأحمد بعد تصاعد الغضب الفلسطيني من الإجراءات اللبنانية. وهاجم مسؤولون وفصائل، القرار، واحتج فلسطينيون في لبنان عليه.

ويمنع قانون العمل اللبناني اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من العمل في نحو 73 مهنة، ويسمح لهم بشكل أساسي بالعمل في القطاع الزراعي الموسمي والبناء، ومهن يدوية أخرى.

ويعاني الفلسطينيون في لبنان من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى أكثر من 70%، بينما تزيد النسبة داخل المخيمات على 90%.

حركة "حماس" رفضت إجراءات وزارة العمل، ووصفتها بـ"سياسة القتل البطيء"، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات إغلاق المؤسسات التابعة للفلسطينيين ومنعهم من العمل.

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وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أكد، الخميس، أن القرار المتعلق بالعمال الأجانب لا يستهدف الفلسطينيين، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

وذكر أبو سليمان في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، أن سوء فهم حصل في ما يتعلق بعمالة الفلسطينيين "الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون".

وأشار إلى أن بلاده تقدم للعمالة الفلسطينية تسهيلات، ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل.

وقال: "طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم إجازات العمل"، موضحا أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها".