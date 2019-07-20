جريمة

السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
انهيار عقار - ارشيفية
انهيار عقار - ارشيفية
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد انهيار عقار دون إصابات، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك لعدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه، وأن الأهالي تمكنوا من إخلائه قبل الانهيار بمجرد أن شعروا أن حياتهم في خطر، مع تحذير المسؤولين لهم بضرورة الإخلاء الفوري للعقار المتداعي.   تم
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القبض-على-متهم

اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.
زهير-جرانة (3)

تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
حريق كنيسة الأنبا بولا

أول تعليق من الكنيسة على حريق دير الأنبا بولا

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن حريقًا نشب، صباح اليوم، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، ما أسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. وأضافت الكنيسة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الحماية المدنية استطاعت بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف. وبحسب بيان الكنيسة، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية. ومن جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.
محافظ أسوان يشرف على إخماد حريق بالقرب من خزان أسوان (5)

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
غرق-عوامة (3)

إنقاذ 14 مواطنا قبل غرق جولدز جيم الدقي (صور)

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، في إنقاذ 14 مواطنا كانوا متواجدين داخل عوامة «جولدز جيم» السياحية، بعد تعرضها للغرق، فيما تم الانتهاء من إخلاء العوامة ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين، واستعانت قوات الإنقاذ النهري برجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لمنع تعرض باقي أجزاء العوامة للغرق، كما تم استدعاء المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحادث، في الوقت الذي تولت فيه النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.
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