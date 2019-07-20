السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

انهيار عقار - ارشيفية

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد انهيار عقار دون إصابات، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك لعدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه، وأن الأهالي تمكنوا من إخلائه قبل الانهيار بمجرد أن شعروا أن حياتهم في خطر، مع تحذير المسؤولين لهم بضرورة الإخلاء الفوري للعقار المتداعي. تم



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد انهيار عقار دون إصابات، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك لعدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه، وأن الأهالي تمكنوا من إخلائه قبل الانهيار بمجرد أن شعروا أن حياتهم في خطر، مع تحذير المسؤولين لهم بضرورة الإخلاء الفوري للعقار المتداعي.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات وكلفت بعمل التحريات عن الحادثة، وملابسات وأسباب سقوط العقار، كما أمرت بتشكيل لجنة لفحض العقارات المجاورة للمنزل المنهار للتأكد من سلامتها وعدم خطورتها على المواطنين، وكذا استدعاء ملاك العقار لسماع أقوالهم.



