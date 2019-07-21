علامات تخبرك بضرورة إصلاح الفرامل أو تغيير مكوناتها

تبعث المكابح دومًا بإشارات واضحة يمكن من خلالها معرفة أنها بحاجة للإصلاح، سواء كان ذلك عن طريق تغيير بعض القطع أو صيانتها بما يسمح لها بالاستمرار لفترة أطول
تعد المكابح من أهم القطع والأجزاء التي يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية في سلامة وأمان الركاب والسائق أو حتى السيارات المجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية خاصة بتلك الأجزاء الحيوية، خاصة أنها تتعلق بعوامل السلامة والأمان في السيارة.
وتمنح المكابح مجموعة من الإشارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك تحتاج للصيانة من عدمه، خاصة أن العديد من القطع والأجزاء الحيوية تتغير أنماطها بشكل واضح خلال الاستعمال، لا سيما إذا ما عانت من عيوب في الصناعة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع كار بيبلز مجموعة من العلامات التي تؤكد لسائق السيارات أن المكابح تحتاج إلى صيانة بعض أجزائها أو ربما تغييرها.
أصوات غريبة
عند سماع أصوات غريبة صادرة من المكابح، فإن ذلك يشير إلى أن بعض أجزائها تحتاج إلى التغيير، خاصة التيل الذي يعد من أهم القطع المكونة للمكابح بشكل رئيسي.
«هوندا
وفي هذا السياق، يستعرض موقع كار بيبلز مجموعة من العلامات التي تؤكد لسائق السيارات أن المكابح تحتاج إلى صيانة بعض أجزائها أو ربما تغييرها.
أصوات غريبة
عند سماع أصوات غريبة صادرة من المكابح، فإن ذلك يشير إلى أن بعض أجزائها تحتاج إلى التغيير، خاصة التيل الذي يعد من أهم القطع المكونة للمكابح بشكل رئيسي.
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ويعد تيل المكابح هو القطع التي عندما تتآكل من كثرة الاحتكاك تصدر أصوات صفير غير مألوفة عند الضغط على بدال المكابح أثناء القيادة.
الاهتزازات
تحتاج المكابح إلى صيانة دورية بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يعني أن ظهور بعض العيوب أثناء القيادة، مثل الاهتزازات، فإن ذلك إشارة واضحة إلى أن هناك بعض المشكلات الفنية في القطع المكونة للمكابح.
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وتظهر هذه الاهتزازات عند الضغط على المكابح بشكل عام، ويظهر تأثيرها بشكل رئيسي خلال السير بسرعات عالية، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له خطورة واضحة على حياة السائقين والركاب.
الزحف
من الممكن أن ينتبه البعض إلى أحد أخطر عيوب المكابح عندما لا تتمكن السيارة من إيقاف عجلاتها بشكل سريع، وحينها تبدأ الإطارات في الزحف دون توقف حقيقي للفاتها.
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ويظل هذا العيب أحد أخطر الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء القيادة، لا سيما أنها قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، نظرًا لكون المكابح غير قادرة على توقيف لفات الإطارات بشكل كامل، وهو الأمر الذي قد يزداد صعوبة تبعًا لنوعية الأرض التي تسير عليها المركبة.
وفي حالة السير على أراضٍ رملية، فإن عملية السيطرة على السيارة ستكون في أصعب مستوياتها، لا سيما أن الرمال ستساعد في مزيد من الانجراف.
غياب المقاومة
إذا ما لاحظ قائد السيارة غياب المقاومة عند الضغط على بدال المكابح، أو حتى تغيرا في مستوياتها عند الاستخدام، فإن ذلك يعني أن هناك أزمة فعلية في مكونات المكابح، كما أن ذلك يعني أن السيارة بشكل عام، والفرامل على وجه الخصوص، تحتاج إلى صيانة بشكل عاجل.
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ومن الممكن أن يتسبب هذا العيب في عدم استجابة المكابح عند الضغط على البدال، وهو ما يعني حتمية التصادم، خاصة حال قيادة السيارة بسرعات عالية يصعب معها السيطرة بشكل كامل وفوري على إطاراتها، الأمر الذي قد يُشكل خطورة كبيرة على حياة ركاب السيارة.
التحجير
تعد هذه الظاهرة إشارة واضحة إلى مشكلة كبيرة في المكابح، ومن الممكن أن تتسبب في العديد من المخاطر، والتي يمكن أن تودي بحياة الركاب والمارة على حد سواء.
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وتشير المقاومة الزائدة عن الحد في بدال المكابح، إلى مشكلة في التركيب أو حاجة الفرامل إلى صيانة دورية، وحينها ينصح بعدم المغامرة بقيادة السيارة والتوجه إلى أقرب فني ميكانيكي متخصص لإصلاح هذا العيب الخطير في المكابح.