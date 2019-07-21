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علامات تخبرك بضرورة إصلاح الفرامل أو تغيير مكوناتها

تبعث المكابح دومًا بإشارات واضحة يمكن من خلالها معرفة أنها بحاجة للإصلاح، سواء كان ذلك عن طريق تغيير بعض القطع أو صيانتها بما يسمح لها بالاستمرار لفترة أطول
تحرير:محمود نبيل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
فرامل
فرامل
تعد المكابح من أهم القطع والأجزاء التي يمكن أن تكون من العناصر الرئيسية في سلامة وأمان الركاب والسائق أو حتى السيارات المجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي عناية خاصة بتلك الأجزاء الحيوية، خاصة أنها تتعلق بعوامل السلامة والأمان في السيارة. وتمنح المكابح مجموعة من الإشارات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك تحتاج للصيانة من عدمه، خاصة أن العديد من القطع والأجزاء الحيوية تتغير أنماطها بشكل واضح خلال الاستعمال، لا سيما إذا ما عانت من عيوب في الصناعة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع كار بيبلز مجموعة من العلامات التي تؤكد لسائق السيارات أن المكابح تحتاج إلى صيانة بعض أجزائها أو ربما تغييرها. أصوات غريبة عند سماع أصوات غريبة صادرة من المكابح، فإن ذلك يشير إلى أن بعض أجزائها تحتاج إلى التغيير، خاصة التيل الذي يعد من أهم القطع المكونة للمكابح بشكل رئيسي. «هوندا
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