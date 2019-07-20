اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

كهربا

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.

وأكدت تقارير تركية أن كهربا طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه. وأشار الموقع، بحسب

وأكدت تقارير تركية أن كهربا طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه.



وأشار الموقع، بحسب مصادره، إلى أن المفاوضات بين كهربا ومسؤولي الفريق التركي ستستأنف من جديد خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى حل وسط، ومن ثم التوقيع على العقود.



واختتم الموقع أن إدارة دينيزلي سبور ستقوم برفع قيمة الراتب السنوي المعروض على كهربا، من أجل الحصول على توقيعه في أقرب وقت ممكن.



وذكرت الصحيفة أن الصفقة ستكون تدعيما قويا للفريق التركي بسبب تسجيل كهربا 66 هدفا وصناعة 33 أخرى في 192 مباراة خاضها في مشواره.