رياضة

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
كهربا
كهربا
أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
وأكدت تقارير تركية أن كهربا طلب الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى دينيزلي سبور التركي، وذكر موقع دينيزلي جازيتسي، المهتم بأخبار الفريق التركي، أن النادي المحلي عرض على كهربا الحصول على مبلغ 800 ألف يورو من أجل الحصول على توقيعه.  وأشار الموقع، بحسب
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
لوكاكو (1)

مانشستر يونايتد يواصل رفض عروض إنتر لضم لوكاكو

لا يزال فريق إنتر الإيطالي يضع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النيراتزوري فشل في تلبية طموحات الشياطين الحمر، ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على التفريط في خدمات المهاجم البلجيكي، إلا أن إنتر تقدم مؤخرًا بعرض قيمته 53,9 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضته إدارة مانشستر يونايتد، وذلك حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
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كهربا

مجدي عبد الغني لكهربا: راجع نفسك موقف الزمالك سليم

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن عقد محمود عبد المنعم «كهربا» مع نادي الزمالك سليم 100% ، مشيرًا إلى أن ذلك هو المثبت داخل ملفات الاتحاد. وأوضح عبد الغني، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن النادي الأبيض سدد القيمة الخاصة بتسجيل اللاعب في التوقيت المسموح به، ولذلك تم تمديد عقد كهربا طبقا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن شؤون اللاعبين ليس لها صلة بقيمة العقد التي يحصل عليها اللاعب، وأن هذا الأمر يخصه مع النادي.
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
طارق-حامد

مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
كهربا

رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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