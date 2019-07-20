70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم اكتشاف كميات من الحجارة والأعمدة الخشبية المزروعة داخل الترعة لمنع وصول المياه بشكل متعمد إلى محطة الرسوة، ومع ذلك فإن المياه لم تنقطع عن بورسعيد، ولكن تأثرت الأدوار العليا بهذه المشكلة. وأشار المحافظ إلى أن وزارة الري وضعت برطوما على ترعة العباسة في القنطرة غرب؛ لمنع وصول ورد النيل