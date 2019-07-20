سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
وأضاف المحافظ أنه تم اكتشاف كميات من الحجارة والأعمدة الخشبية المزروعة داخل الترعة لمنع وصول المياه بشكل متعمد إلى محطة الرسوة، ومع ذلك فإن المياه لم تنقطع عن بورسعيد، ولكن تأثرت الأدوار العليا بهذه المشكلة. وأشار المحافظ إلى أن وزارة الري وضعت برطوما على ترعة العباسة في القنطرة غرب؛ لمنع وصول ورد النيل
اقرأ المزيد
أسرة كريستيانو رونالدو تتفقد المتحف المصري-6

الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
جامعة-القاهرة

180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل-الغضبان

الغضبان: تعداد سكان بورسعيد زاد 200 ألف في عامين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لترا، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، أن بورسعيد بها مصدران للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميًا، والمصدر الثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا.
انقطاع-مياه

كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.
وزير-الرى-محمد-عبد العاطى -يتابع-أزمة تكرار-انقطاع-مياه الشرب-في-بورسعيد (3)

وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org