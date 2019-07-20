اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.

تشكلت قوة بقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس مباحث الأموال العامة، وضباط مباحث الكردي، وتمكنوا من ضبط التشكيل العصابي المكون من "عبد الله. م."، 51 سنة، مقيم بقرية العصافرة، و"محمد. م. ح"، 30 سنة، مقيم بالكردي، و"محمود. ع. م"، 33 سنة، مقيم بالمنزلة. تم ضبط الجناة بتهمة انتحال صفة شخصيات لجهات سيادية وتحصيل