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محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
محمد منير
محمد منير
نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا. وكانت إشاعات كثيرة قد ترددت
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محمد منير يطرح أغنية «مهموم» قريبًا

شوق الكينج محمد منير، جمهوره، لأحدث أغانيه، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بوستر أغنيته "مهموم"، وعلق: "قريبًا"، وقد تفاعل معه متابعوه بشكل واسع، مؤكدين أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر. ويتعاون منير في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، وهي الثانية التي يطرحها خلال العام الحالي بعد "أنت البطل" التي قدمها في إعلان من أجل جمع التبرعات لمستشفى علاج سرطان الأطفال 57357 وقد لاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور الكينج.
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شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.
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