جريمة

في «كمر البنطلون».. إحباط تهريب 550 قرص مخدر بالمحكمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "ع. م. ع." عاطل ومسجل خطر، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر الابترال، مخبأة داخل كمر بنطلونه عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة. وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر أقراص الابتريل قبل تهريبها إلى أحد أقاربه داخل حجز المحكمة العمومي.
كشفت تحريات ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، أنه أثناء تفتيش المترددين على المحكمة، اشتبهت الخدمة المكلفة بتفتيش البوابات الإلكترونية برئاسة المقدم محمد وجدي رئيس مباحث المحكمة، في "ع. م. ع." عاطل، وخلال تفتيشه عثر بحوزته 550 قرصا لمخدر الابتريل مخبأ في كمر البنطلون حاول تهريبها إلى المدعو
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القبض-على-متهم

اتصلوا بمدير مباحث التموين.. عصابة تنتحل صفة سيادية

ألقت مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، القبض على 3 أشخاص كوَّنوا تشكيلا عصابيًّا لانتحال صفة بعض الشخصيات العامة المنسوبة لجهة سيادية، وتوسطوا لدى مباحث التموين لإنهاء محضر محرر ضد بقال تمويني، في مدينة الكردي، بلغت قيمة مخالفاته 150 ألف جنيه. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من العقيد عبد الحميد الصرفي، مدير مباحث التموين، بورود اتصالات من أشخاص ينتحلون صفة جهة سيادية لإنهاء السير في إجراءات محضر ضد بقال تمويني.
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السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.
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تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
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سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
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محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
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«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش قبل ترويجها في الإسكندرية

"مفيش مخدرات هتعدي" شعار رفعه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنع محاولات ترويج المواد المخدرة بشوارع عروس البحر الأبيض إذ قامت الإدارة بشن حملة موسعة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين الأول بحوزته 45 طربة حشيش تزن 12 كيلو جرامًا، يعتزم توزيعها على زبائنه وعملاءه مستهدفا فئة الشباب والثاني والثالث أحدهما عاطل والثاني مسجل شقي خطر بحيازتهما كميات من مخدر الحشيش بشوراع محافظة الإسكندرية.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف من الغردقة للإسكندرية

ضربات ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، واستهدفت الحملات الأمنية المكبرة التي قادها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسكندرية- البحر الأحمر - الإسماعيلية – البحيرة) وقطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء علاء سليم.
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