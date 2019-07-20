في «كمر البنطلون».. إحباط تهريب 550 قرص مخدر بالمحكمة

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "ع. م. ع." عاطل ومسجل خطر، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر الابترال، مخبأة داخل كمر بنطلونه عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة. وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر أقراص الابتريل قبل تهريبها إلى أحد أقاربه داخل حجز المحكمة العمومي.

كشفت تحريات ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، أنه أثناء تفتيش المترددين على المحكمة، اشتبهت الخدمة المكلفة بتفتيش البوابات الإلكترونية برئاسة المقدم محمد وجدي رئيس مباحث المحكمة، في "ع. م. ع." عاطل، وخلال تفتيشه عثر بحوزته 550 قرصا لمخدر الابتريل مخبأ في كمر البنطلون حاول تهريبها إلى المدعو