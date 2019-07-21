دراسة: حليب الأم يفتت الأورام السرطانية

يأمل الباحثون أن يكون هذا العلاج أخف وطأة من العلاج الكيميائي، خاصةً من ناحية الآثار الجانبية للعلاج التقليدي، يتم تشخيص نحو 10 آلاف شخص في بريطانيا بسرطان المثانة
انتشرت الأورام السرطانية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لذا تبذل المعاهد الصحية حول العالم جهودا مضنية، لإيجاد علاج جذري للأورام السرطانية التي تنتشر في الجسم بسرعة.
لم يتم حتى الآن اكتشاف علاجات أخرى غير العلاج الكيماوي، على الرغم من آثاره الجانبية المدمرة، إلا أنه علاج فعال لانتشار الأورام السرطانية.
كشفت نتائج العديد من التجارب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مادة كيميائية موجودة فقط في حليب الأم، تساعد على تفتيت الأورام و تحويلها إلى قطع صغيرة في الجسم، يتخلص منها مريض السرطان عن طريق البول.
أظهرت الدراسة، أن مادة سكر الحليب alpha1H، المهمة لنمو الطفل، تدمر الأورام دون إلحاق أي ضرر بالأنسجة السليمة.
شملت التجربة 40 مريضًا مصابين بسرطان المثانة يصعب علاجهم، حيث وجدت أن العشرين الذين تلقوا المركب بدلا من الدواء الوهمي، على ست دفعات على مدى 22 يومًا، أفرزوا شظايا ورم كاملة في بولهم.
في تجربة
أظهرت الدراسة، أن مادة سكر الحليب alpha1H، المهمة لنمو الطفل، تدمر الأورام دون إلحاق أي ضرر بالأنسجة السليمة.
شملت التجربة 40 مريضًا مصابين بسرطان المثانة يصعب علاجهم، حيث وجدت أن العشرين الذين تلقوا المركب بدلا من الدواء الوهمي، على ست دفعات على مدى 22 يومًا، أفرزوا شظايا ورم كاملة في بولهم.
في تجربة أصغر، تم إعطاء تسعة مرضى بسرطان المثانة خمس جرعات يومية في الأسبوع قبل الجراحة لإزالة ورمهم.
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ثمانية من أصل تسعة بدؤوا في تمرير خلايا الورم في بولهم بعد ساعتين فقط من إعطائهم المركب، وتقلصت أورامهم في الحجم ومدى شراستها.
خلافًا لأساليب العلاج الكيميائي الأخرى، لم يكن هناك أي تلف في الأنسجة المحيطة.
أجريت التجربة في مستشفى موتول الجامعي في براغ وأشرف عليها علماء من جامعة لوند في السويد.
في عام 1995، اكتشفت البروفيسور والمؤسسة لشركة العقاقير الطبية Hamlet Pharma كاثرينا سفانبورج صدفة، أن المركب alpha1H يقتل الخلايا السرطانية، أثناء تواجدها في جامعة لوند بالسويد، حيث درست كيف يحارب حليب الثدي الجراثيم.
من المقرر أن هاملت فارما المحدودة ستقوم بإجراء اختبارات العقار الجديد.
قالت سفانبورج: "يساعد المركب Alpha1H في إنتاج اللاكتوز، سكر الحليب الضروري لتغذية الرضع وجعل الحليب سائلا، وتبين أيضا أنه يمكن تغيير وظيفته لتشكل مجمعات مبيدات خلايا الأورام".
أضافت سفانبورج: "لدينا بيانات قوية للغاية على الفئران تظهر انخفاضًا يعتمد على الجرعة من الورم، إلى حد الاختفاء، كما أن لدينا أدلة مخبرية على الآثار ضد العديد من الأنواع المختلفة من الخلايا السرطانية، من أورام المخ وسرطان القولون وكذلك سرطان المثانة".
ذكرت سفانبورج: "النتائج تلهمنا لمواصلة الجهود لجعل مركب Alpha1H متاح لجميع مرضى السرطان، وفي المستقبل المنظور، سيكون العلاج متوفرا في جميع أنحاء العالم".
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عندما يرتبط مركب alpha1H بحمض الأوليك الدهنى فإنها يشكلان مركبا يقوم بتدمير الورم الذى يحفز الخلايا السرطانية إلى الاختفاء.
من جانبهم، أكد الخبراء على أن الاكتشاف الجديد سيكون أكثر فعالية من العلاج الكيميائي، ولكنه يحتاج لوقت طويل حتى يمكن الاعتماد عليه، ومن أنواع السرطانات التي لها أن تشفى وتعالج بذلك المركب، حيث من المقرر
إجراء تجربة جديدة لاختبار هذه الفرضية التي ستخلق آفاقًا جديدة في مكافحة السرطان.
يأمل الباحثون أن يكون هذا العلاج أخف وطأة من العلاج الكيميائي، خاصةً من ناحية الآثار الجانبية للعلاج التقليدي، يتم تشخيص نحو 10 آلاف شخص في بريطانيا بسرطان المثانة كل عام، ويعيش نصفهم فقط لمدة 10 سنوات.
جدير بالذكر، أن العديد من الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن الرضاعة الطبيعية تلعب دورًا وقائيًّا لا يستهان به للمرأة وتحميها من التعرض للإصابة بسرطان الثدي والمبايض.
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