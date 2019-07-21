دراسة: حليب الأم يفتت الأورام السرطانية

يأمل الباحثون أن يكون هذا العلاج أخف وطأة من العلاج الكيميائي، خاصةً من ناحية الآثار الجانبية للعلاج التقليدي، يتم تشخيص نحو 10 آلاف شخص في بريطانيا بسرطان المثانة

تحرير:مي فؤاد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

لبن الأم

انتشرت الأورام السرطانية بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، لذا تبذل المعاهد الصحية حول العالم جهودا مضنية، لإيجاد علاج جذري للأورام السرطانية التي تنتشر في الجسم بسرعة. لم يتم حتى الآن اكتشاف علاجات أخرى غير العلاج الكيماوي، على الرغم من آثاره الجانبية المدمرة، إلا أنه علاج فعال لانتشار الأورام السرطانية. كشفت نتائج العديد من التجارب حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن مادة كيميائية موجودة فقط في حليب الأم، تساعد على تفتيت الأورام و تحويلها إلى قطع صغيرة في الجسم، يتخلص منها مريض السرطان عن طريق البول.

أظهرت الدراسة، أن مادة سكر الحليب alpha1H، المهمة لنمو الطفل، تدمر الأورام دون إلحاق أي ضرر بالأنسجة السليمة. شملت التجربة 40 مريضًا مصابين بسرطان المثانة يصعب علاجهم، حيث وجدت أن العشرين الذين تلقوا المركب بدلا من الدواء الوهمي، على ست دفعات على مدى 22 يومًا، أفرزوا شظايا ورم كاملة في بولهم. في تجربة