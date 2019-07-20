أحمد فتحي يكشف عن دوره في «الطيب والشرس واللعوب»

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أحمد فتحي

كشف الفنان "أحمد فتحي" عن تفاصيل بشأن الشخصية (خلدون) التي يجسدها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا إنها "جديدة عليه"، ولم يقدمها من قبل. "خلدون" فنان شهرته "الشرس"، لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والجدعنة، لكن على المستوى المهني يعرفه الجمهور على أنه شرس لأبعد الحدود. تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك خلال فترة التسعينيات، لكن "دوام الحال من المحال"، إذ تتدهور أحوالهم سريعًا.

هؤلاء النجوم الثلاثة، وبعد فترة المجد، أخذت الأضواء تبتعد عنهم تدريجيًّا، حتى لم يعد المنتجون والمخرجون يرغبون في التعاقد معهم، ليقرروا العودة من خلال إنتاج عمل على نفقتهم الشخصية، حول الكائنات الفضائية. فتحي أشار إلى أن الفيلم كوميدي، ويعد خطوة مهمة في مشواره الفني؛ لأنه سينافس في مارثون سينمائي



هؤلاء النجوم الثلاثة، وبعد فترة المجد، أخذت الأضواء تبتعد عنهم تدريجيًّا، حتى لم يعد المنتجون والمخرجون يرغبون في التعاقد معهم، ليقرروا العودة من خلال إنتاج عمل على نفقتهم الشخصية، حول الكائنات الفضائية.



فتحي أشار إلى أن الفيلم كوميدي، ويعد خطوة مهمة في مشواره الفني؛ لأنه سينافس في مارثون سينمائي ضخم يتضمن نخبة من الأعمال المتميزة لمجموعة من النجوم الميجا ستار في وقت واحد.



يذكر أن فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يتضمن نخبة من النجوم، وهم مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، وهو من إنتاج إيهاب السرجاني ومن سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.