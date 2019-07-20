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أحمد فتحي يكشف عن دوره في «الطيب والشرس واللعوب»

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
كشف الفنان "أحمد فتحي" عن تفاصيل بشأن الشخصية (خلدون) التي يجسدها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا إنها "جديدة عليه"، ولم يقدمها من قبل. "خلدون" فنان شهرته "الشرس"، لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والجدعنة، لكن على المستوى المهني يعرفه الجمهور على أنه شرس لأبعد الحدود. تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك خلال فترة التسعينيات، لكن "دوام الحال من المحال"، إذ تتدهور أحوالهم سريعًا.
هؤلاء النجوم الثلاثة، وبعد فترة المجد، أخذت الأضواء تبتعد عنهم تدريجيًّا، حتى لم يعد المنتجون والمخرجون يرغبون في التعاقد معهم، ليقرروا العودة من خلال إنتاج عمل على نفقتهم الشخصية، حول الكائنات الفضائية. فتحي أشار إلى أن الفيلم كوميدي، ويعد خطوة مهمة في مشواره الفني؛ لأنه سينافس في مارثون سينمائي
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إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
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مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".
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أجواء السافانا تسيطر على عرض LION KING بمصر (صور)

أقيم عرض خاص لفيلم lion king، تزامنا مع انطلاقة بمصر بسينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تحمل طابعا أفريقيا متماشيا مع السافانا الإفريقية التي يستعرضها الفيلم، الذى تدور أحداثه حول سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا، ويعرض العمل بتقنية آيماكس 3D.
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كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
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محمد هنيدي وكريم فهمي وتحدي «عقلة الإصبع»

ليس هناك اهتمام بالأقزام فى السينما والدراما، وظهورهم دائمًا يكون على سبيل الضحك والفكاهة، ولكن مؤخرًا تم الإعلان عن التحضير لفيلمين مختلفين، كل منهما يتمحور حول "قصار القامة"، إذ كشف الفنان محمد هنيدي عن انطلاق تصوير فيلمه «كينج سايز» تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويقوم الفيلم على قصة "عقلة الإصبع"، الفكرة التي اختارها ليعود بها إلى جمهوره بعد غياب عامين عن السينما، وفى الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تقديمه فيلما جديدا بعنوان «ديدو» من تأليفه وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي، وهو مأخوذ أيضا من قصة "عقلة الإصبع".
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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