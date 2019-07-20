بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.

وأعلنت إدارة المؤتمر، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، عودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، جامعًا شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 30 و31 يوليو 2019 تحت شعار "ابدع