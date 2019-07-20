رياضة

تقارير تكشف سبب فشل انتقال حجازي إلى ليستر سيتي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي يلعب بالشامبيونشيب -دوري الدرجة الأولى بإنجلترا- خلال الانتقالات الصيفية الماضية، موسم 2018-2019 الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدة أسباب. وقالت صحيفة The Express and Star الإنجليزية إن أحمد حجازي كان قريبا من الرحيل إلى ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي قبل بداية موسم 2018/2019، ولكن في النهاية فشلت الصفقة لبعض الأسباب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الثعالب قد نجحوا في التعاقد مع 3 مدافعين جدد للفريق وهم جوني إيفانز من ويست بروميتش، فيليب بينكوفيتش من دينامو زغرب الأوكراني وأخيرًا كالجار سوينوكو من فرايبورج الألماني، بالإضافة إلى تجديد عقد المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير لمدة 5 سنوات، ورفض الموافقة على انتقاله إلى مانشستر
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كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
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تريزيجية (1)

تقارير إنجليزية: تريزيجيه ينتقل إلى أستون فيلا

ذكرت تقارير إنجليزية، أن نادي أستون فيلا الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد موقع "برمنجهام لايف" أن نادي أستون فيلا تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، مقابل 11 مليون يورو. وكان أستون فيلا سبق وتقدم بعرض لم يلق قبول قاسم باشا بعدما وصلت قيمته ما يقارب ثمانية ملايين يورو، إلا أن الفريق التركي يريد الحصول على 15 مليون يورو.
مصر-وزيمبابوي (6)

«ذا صن» تضع تريزيجيه في تشكيلة أستون فيلا

وضعت صحيفة ذا صن الإنجليزية، محمود حسن تريزيجه، لاعب فريق قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، لاعبا ضمن تشكيلة أستون فيلا الإنجليزي، الذي يلعب له أحمد المحمدي، بعدما أكدت تقارير إنجليزية رغبة النادي في التعاقد مع الجناح المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. تريزيجيه يمتلك رقما رائعا جديدا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لقاسم باشا، بل خاضها كاملة باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة. ويرتبط تريزيجيه بعقد حتى 2021 مع قاسم باشا وذلك بعد انتقاله للأخير بشكل دائم من أندرلخت.
تريزيجية (2)

«بي بي سي»: أستون فيلا مهتم بضم حجازي وتريزيجيه

تحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ووُجد تريزيجيه رفقة صفوف الفراعنة في أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ووجد مدرب أستون فيلا دين سميث، والمدير الرياضي للفريق خيسوس جارسيا بيتارش، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه في المباراة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.
محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
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