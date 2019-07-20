تقارير تكشف سبب فشل انتقال حجازي إلى ليستر سيتي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

أحمد حجازي

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي يلعب بالشامبيونشيب -دوري الدرجة الأولى بإنجلترا- خلال الانتقالات الصيفية الماضية، موسم 2018-2019 الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدة أسباب. وقالت صحيفة The Express and Star الإنجليزية إن أحمد حجازي كان قريبا من الرحيل إلى ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي قبل بداية موسم 2018/2019، ولكن في النهاية فشلت الصفقة لبعض الأسباب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثعالب قد نجحوا في التعاقد مع 3 مدافعين جدد للفريق وهم جوني إيفانز من ويست بروميتش، فيليب بينكوفيتش من دينامو زغرب الأوكراني وأخيرًا كالجار سوينوكو من فرايبورج الألماني، بالإضافة إلى تجديد عقد المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير لمدة 5 سنوات، ورفض الموافقة على انتقاله إلى مانشستر

وأشارت الصحيفة إلى أن الثعالب قد نجحوا في التعاقد مع 3 مدافعين جدد للفريق وهم جوني إيفانز من ويست بروميتش، فيليب بينكوفيتش من دينامو زغرب الأوكراني وأخيرًا كالجار سوينوكو من فرايبورج الألماني، بالإضافة إلى تجديد عقد المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير لمدة 5 سنوات، ورفض الموافقة على انتقاله إلى مانشستر يونايتد.



وبحسب التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن ليستر سيتي عرض في تلك الفترة 2.5 مليون جنيه إسترليني لضم حجازي، لكن كانت قيمة شرطه الجزائي مع فريقه تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لذلك لم يكتب لتلك الصفقة النجاح.



وفي الوقت الحالي أبدى العديد من الأندية اهتماها بضم حجازي، حيث لديه عرضان من قبل ناديين في البريميرليج وهما نورويتش سيتي وأستون فيلا.