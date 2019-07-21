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المكشكش والحورية.. هذه الفساتين تناسب السهرات

كان الفستان الواسع رائجا بشكل كبير خلال أوائل الستينيات من القرن الماضي وله شكل بسيط يشبه الصندوق، إنه فستان قصير وبدون أكمام يتدلى من الكتفين
تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
انواع الفساتين
انواع الفساتين
الفساتين أشكال وألوان، وإذا كنتِ تريدين الاستعداد للخروج في الليل أو لحضور مناسبة، هناك بعض الأمور التي يجب اتخاذها على محمل الجد، لتظهري بشكل لائق بداية من شكل جسمك وحتى لون بشرتك وتصميم الفستان الذي يليق بك. كما عليك أخذ حالة الجو في الاعتبار، فقد يكون لديك خيارات لا حصر لها ولكن طبيعة الجو تجعلك تختارين موديلات معينة، كما أن المكان المدعوة إليه يحتاج منكِ أن تفكري فيما ترتدينه بشكل جيد، لذا إليك مجموعة من أنواع الفساتين التي تليق بالمناسبات والخروجات وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
1- الفستان الواسع كان هذا الفستان رائجا بشكل كبير خلال أوائل الستينيات من القرن الماضي وله شكل بسيط يشبه الصندوق، إنه فستان قصير وبدون أكمام يتدلى من الكتفين، كما أنه مثالي للفتيات اللاتي لديهن جسم نحيف. يمكنك شراء أو تصميم هذا الفستان وارتداؤه مع أحذية عالية الكعب، وستجدين نفسك كما لو عشت في الستينيات. 2-
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زفاف-ايلي-جونيور صعب-وكريستينا-مراد (2)

عروس نجل إيلي صعب تتزين بتصميماته في حفل زفافها

إيلي صعب من مصممي الأزياء الذين برزت موهبتهم منذ الصغر، إذ كان يصمم الفساتين لشقيقاته ويرسمها على الورق، ولم يتوقف طموحه عند لبنان فقط، بل سافر إلى باريس للدراسة، وبعدها عاد ليصبح من أشهر مصممي الأزياء، ومشاركا في أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، والمصمم الخاص للنجمات في هوليوود والعالم. بالطبع، يتساءل البعض عن ما يصممه «صعب» لزوجته، ولكن الأمر لم يقتصر عليها فقط، إذ فوجئت الجماهير بتصميم فستان زفاف زوجة ابنه، الذي أقيم حفل زفافه أمس في عرس ملكي يشهد له الجميع.
مطابخ 2019

الأزرق الغامق.. اختر لون مطبخك حسب الموضة

على الرغم من أن المطابخ ذات الألوان المحايدة دائما ما تتربع على عرش موضة المطابخ لكل عام، إلا أن هذا العام لابد من وجود الألوان الداكنة والباهتة بداخل مطبخك، سواء من جانب التركيبات أو الخزانات. ولأن المطبخ مملكة المرأة، ففي العادة يترك لها شريكها حرية الاختيار لأانها ستقضي ساعات بداخله، وبالطبع تحب النساء اتباع الموضة، وتبحث عن كل جديد واختيار الأفضل منه، لذا هناك مجموعة من ألوان المطابخ الرائجة لهذا العام ويمكن اختيار إحداها ليكون مطبخك على الموضة، وفقا لما ذكره موقع Martha Stewart.
الجينز-المقطع

إزاي توسعي البنطلون الجينز بعد غسله؟

عندما تغسلين البنطلون الجينز وترتدينه مرة أخرى، تفاجئين بأنه ضيق ولا تستطيعين الارتياح فيه بهذا الشكل حتى وإن دخل في ساقيكِ، ولكن لست وحدك في هذه المشكلة، ولا تفكرين أن وزنك زاد بين عشية وضحاها، استرخي قليلا عزيزتي. فوضع الجينز في الغسالة واستخدام دورة الماء الساخن أو وضعها في المجفف هو السبب الرئيسي وراء ميله إلى الانكماش، ولأن ارتدائه بهذا الشكل بعد الغسيل أمر غير مريح تماما، قد تبحثين حلول بسيطة تخلصك من هذا الضيق في أسرع وقت، تعرفي على تلك الحلول وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
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