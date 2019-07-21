المكشكش والحورية.. هذه الفساتين تناسب السهرات

كان الفستان الواسع رائجا بشكل كبير خلال أوائل الستينيات من القرن الماضي وله شكل بسيط يشبه الصندوق، إنه فستان قصير وبدون أكمام يتدلى من الكتفين

تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الفساتين أشكال وألوان، وإذا كنتِ تريدين الاستعداد للخروج في الليل أو لحضور مناسبة، هناك بعض الأمور التي يجب اتخاذها على محمل الجد، لتظهري بشكل لائق بداية من شكل جسمك وحتى لون بشرتك وتصميم الفستان الذي يليق بك. كما عليك أخذ حالة الجو في الاعتبار، فقد يكون لديك خيارات لا حصر لها ولكن طبيعة الجو تجعلك تختارين موديلات معينة، كما أن المكان المدعوة إليه يحتاج منكِ أن تفكري فيما ترتدينه بشكل جيد، لذا إليك مجموعة من أنواع الفساتين التي تليق بالمناسبات والخروجات وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.

1- الفستان الواسع كان هذا الفستان رائجا بشكل كبير خلال أوائل الستينيات من القرن الماضي وله شكل بسيط يشبه الصندوق، إنه فستان قصير وبدون أكمام يتدلى من الكتفين، كما أنه مثالي للفتيات اللاتي لديهن جسم نحيف. يمكنك شراء أو تصميم هذا الفستان وارتداؤه مع أحذية عالية الكعب، وستجدين نفسك كما لو عشت في الستينيات. 2-

1- الفستان الواسع



كان هذا الفستان رائجا بشكل كبير خلال أوائل الستينيات من القرن الماضي وله شكل بسيط يشبه الصندوق، إنه فستان قصير وبدون أكمام يتدلى من الكتفين، كما أنه مثالي للفتيات اللاتي لديهن جسم نحيف.

يمكنك شراء أو تصميم هذا الفستان وارتداؤه مع أحذية عالية الكعب، وستجدين نفسك كما لو عشت في الستينيات.

2- فستان ضيق



الفستان الضيق المسمى "بادي كون" يعانق شخصيتك ويبرز أصولك، وغالبًا ما يكون مصنوعا من مواد قابلة للتمدد وهي مثالية لقضاء سهرة ممتعة، كما أن هذا الفستان مثالي للنساء صاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية، لأنه يبرز المنحنيات.

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3- فستان A-Line

يظهر هذا الفستان على شكل حرف A حيث يكون ضيقا من الجزء العلوي للجسم ويتسع تدريجيا، كما أنه مثالي للمناسبات غير الرسمية، ويمكن ارتداؤه بسهولة سواء من أعلى أو أسفل، ويناسب هذا التصميم الأجسام التي تشبه الكمثرى، حيث يُظهر قبالة كتفيك الجميلين ويضيف لمسة أنثوية إلى النصف السفلي.

4- فستان لف



يتميز هذا الفستان بأنه يظهر بشكل ملفوف ناحية الخصر والظهر، وغالبا ما ترين كيت ميدلتون ترتديه في أغلب ظهورها، حيث يخلق صورة ظلية كلاسيكية مثالية لأشكال الجسم الرياضية، لأنها تخلق الوهم بشكل الساعة الرملية، حتى لو لم تكوني كذلك.

5- فستان غير متناظر



الفستان غير المتكافئ أو غير متناظر خيار ممتاز لكِ إذا كنت لا تستطيعين تحديد شكل المكان الذي ستذهبين إليه، وفي بعض الأحيان يكون الفستان أطول في الخلف من الأمام، أو أقصر من جانب واحد، كما يمكنك أيضًا العثور على فساتين غير متناظرة بلا أكمام على جانب واحد وبأكمام طويلة على الجانب الآخر، فهناك العديد من الاختلافات في الفساتين غير المتناظرة والتي تناسب جميع الأجسام.

6- فستان مستقيم



هذا الفستان يركز على تفاصيل معينة في الجسم وخاصة ناحية الخصر، ويصل طوله إلى الركبة أو أعلى بقليل، كما أنه مثالي لسهرة عمل عمل أو لقضاء ليلة في الخارج، وهذا النمط من الثوب مثالي لصاحبات الجسم على شكل ساعة رملية.

7- الفساتين المكشكشة من المنتصف



إذا كنت تحبين الفساتين التي لديها شكل مختلف، فإن الاستايل المكشكش مثالي، وتفاصيل الفستان تظهر أسفل الخصر وناحيته، ولم يكن هذا التصميم وليد العصر الحالي، بل يرجع إلى العصور القديمة، وعند ارتداء الأحذية بكعب عالٍ يظهر ساقيك طويلتين ويبرز خصرك.

8- الفستان الضيق والمستقيم



9- الفستان المنفوش



هذا الفستان على شكل القلم، ويصل طوله إلى تحت الركبة، ويمكن اختيار خط العنق الضيق أو الواسع أو المدور، وهو مناسب تماما للخروجات الليلية.

هذا الفستان مناسب للسهرات الكبيرة والمناسبات تماما، حيث يجعلك كالأميرة، فإذا كان لديك حفل زفاف أو خطوبة يمكنك اختياره لارتدائه، مع اختيار اللون الذي يناسب لون بشرتك.

10- فستان حورية البحر



فستان حورية البحر طويل ومستقيم من الأعلى حتى منتصف الفخذ، حيث يتوهج في تنورة واسعة، مثل ذيل حورية البحر، وإذا كان لديك جسم على شكل الساعة الرملية أو شكل الكمثرى فإنه مناسب تماما.