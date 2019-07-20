«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م

أكمل قرطام

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بتقديم شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم بلا حدود، متسائلا: "ما الأسباب لعدم تقديم التسهيلات للمصانع المتوقفة عن طريق جدولة ديونها، ومدها بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجها، وأسباب عدم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لأصحاب هذه المصانع؟". وتابع: