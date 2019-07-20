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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
أكمل قرطام
أكمل قرطام
تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بتقديم شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم بلا حدود، متسائلا: "ما الأسباب لعدم تقديم التسهيلات للمصانع المتوقفة عن طريق جدولة ديونها، ومدها بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجها، وأسباب عدم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لأصحاب هذه المصانع؟". وتابع:
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بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.
عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
أسرة كريستيانو رونالدو تتفقد المتحف المصري-6

الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«المحافظين» يطالب بحل مشكلة القمامة بالإسماعيلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، واللواء خالد عبد العال، وزير التنمية المحلية، حول أسباب تفاقم مشكلة القمامة في محافظة الإسماعيلية. وقال «قرطام» إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من أجمل محافظات مصر، لأنها تتوسط مدن القناة التي تشقها إلى شرق وغرب، بالإضافة إلى وجود القرى على البحيرات المرة، مثل قرى كبريت وفنارة وغيرهما، مما يمثل فرصة نادرة للسياحة والاصطياف.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
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البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

بعد تأخر استمر ما يقرب من الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ورفض البرلمان خلال الجلسة رفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات، إذ رفض الأعضاء مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بسبب لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية، وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب لتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
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