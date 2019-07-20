رياضة

رسميًّا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع توني سيلفا

تحرير:هاني العوضي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه الغيني توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين، حيث اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واستقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي. وانتقل سيلفا إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لعب سيلفا سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز، وشارك اللاعب في سبع مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي.
وتواجد سيلفا في قائمة غينيا بيساو المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019، ولعب كأساسي في المباراة الأولى أمام الكاميرون، قبل أن يدخل بديلا في المباراة الثالثة أمام غانا. وبدأ فريق الاتحادر السكندري تحت قيادة طلعت يوسف معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية، تمهيدا للموسم الجديد. وكان الجهاز
اقرأ المزيد
يوسف-عطال ‎ (2)

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مدافع الجزائر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، ظهير أيمن فريق نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن اهتمام فريق العاصمة باللاعب ومتابعته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة.
أحمد-حجازي

تقارير تكشف سبب فشل انتقال حجازي إلى ليستر سيتي

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي يلعب بالشامبيونشيب -دوري الدرجة الأولى بإنجلترا- خلال الانتقالات الصيفية الماضية، موسم 2018-2019 الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدة أسباب. وقالت صحيفة The Express and Star الإنجليزية إن أحمد حجازي كان قريبا من الرحيل إلى ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي قبل بداية موسم 2018/2019، ولكن في النهاية فشلت الصفقة لبعض الأسباب.
كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
اقرأ المزيد من الأخبار
حلمي-طولان

حلمي طولان: محمد مصيلحي لم يبخل على الفريق

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن رضاه التام بالفترة التي تواجد فيها كمدير فني لزعيم الثغر خلال الموسم الماضي، حيث قال طولان في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين إن محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري، لم يؤخر عني أي شيء خلال تواجدي كمدير فني، ولم يبخل على الفريق إطلاقًا، كما أنني اكتسبته كصديق ومازالت علاقتنا طيبة للغاية، فهو شخصية محترمة. وأضاف طولان خلال تصريحاته أن مصيلحي لا ينجرف وراء آراء السوشيال ميديا، وذلك أكثر ما يميزه، مؤكدًا إنه إذا كان ينصاع لها كنت سأرحل مبكرًا عن الفريق.
لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد يوافق على انتقال «بازوكا» للإنتاج الحربي

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالرازق "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى والموافقة على العرض المالى المقدم من نادي الإنتاج لضم اللاعب. وانتقل "بازوكا" لصفوف نادى الإنتاج الحربى بعد استطلاع الرأي الفني لطلعت يوسف المدير الفني للفريق وموافقته على رحيل اللاعب. ووقع اللاعب على العقود المبدئية لانتقاله ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الاتحاد السكندري.
الاتحاد-السكندرى

الاتحاد يبدأ اليوم الاستعداد للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، وبالاتفاق مع محمد مصيلحي، رئيس النادي، بدء فترة الإعداد لبطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، اليوم السبت، بعد إخطار اللاعبين بالحضور في مقر النادي في الثالثة عصرا، حيث يجتمع طلعت يوسف مع اللاعبين لأول مرة، في إطار استعدادات الموسم الجديد، ويسعى طلعت يوسف وجهازه المعاون، خلال الفترة الأولى من الاستعداد، إلى تحديد متطلبات الموسم وفقا لرؤيته الفنية، خاصة في ضوء ملف التدعيم بعناصر قادرة على تحقيق أهداف وأحلام جماهير زعيم الثغر.
وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو يصل القاهرة لحضور حفل افتتاح كأس الأمم

وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لحضور افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، والذي سيبدأ بمواجهة منتخب زيمبابوي، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتوجه إنفانتينو من مطار القاهرة، رفقة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى فندق الإقامة وسط القاهرة، تمهيدًا لانتقاله إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الافتتاح.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org