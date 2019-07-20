رسميًّا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع توني سيلفا

تحرير:هاني العوضي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

محمد مصيلحي

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه الغيني توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين، حيث اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واستقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي. وانتقل سيلفا إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لعب سيلفا سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز، وشارك اللاعب في سبع مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي.

وتواجد سيلفا في قائمة غينيا بيساو المشاركة بكأس الأمم الإفريقية 2019، ولعب كأساسي في المباراة الأولى أمام الكاميرون، قبل أن يدخل بديلا في المباراة الثالثة أمام غانا. وبدأ فريق الاتحادر السكندري تحت قيادة طلعت يوسف معسكره المغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية، تمهيدا للموسم الجديد. وكان الجهاز