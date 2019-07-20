11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تحرير:رانيا الديدامني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدني، مدعومين بـ22 سيارة إطفاء وإسعاف لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقي المباني المجاورة. وأسفر الحريق عن خسائر في أثاث الأدوار العليا من المنازل، واحتراق واجهة البيوت، وهرعت سيارات الإسعاف بالمصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة