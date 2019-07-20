رياضة

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مدافع الجزائر

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
يوسف عطال
يوسف عطال
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، ظهير أيمن فريق نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن اهتمام فريق العاصمة باللاعب ومتابعته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة.
ووفقًا للصحيفة فإن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان معجب بإمكانيات عطال وبالمستوى الرائع الذي قدمه مع نيس في الموسم الماضي وكذلك ما قدمه مع محاربي الصحراء في بطولة أمم إفريقيا 2019، كما يرى توخيل أن المدافع الجزائري هو أنسب لاعب يعوض رحيل البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن الفريق السابق. وذكرت
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رسميًّا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع توني سيلفا

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه الغيني توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين، حيث اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واستقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي. وانتقل سيلفا إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لعب سيلفا سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز، وشارك اللاعب في سبع مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي.
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تقارير تكشف سبب فشل انتقال حجازي إلى ليستر سيتي

ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الإنجليزي الذي يلعب بالشامبيونشيب -دوري الدرجة الأولى بإنجلترا- خلال الانتقالات الصيفية الماضية، موسم 2018-2019 الماضي، لكن الصفقة فشلت لعدة أسباب. وقالت صحيفة The Express and Star الإنجليزية إن أحمد حجازي كان قريبا من الرحيل إلى ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي قبل بداية موسم 2018/2019، ولكن في النهاية فشلت الصفقة لبعض الأسباب.
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بسبب «عطال».. ضربة موجعة للمنتخب الجزائري

تلقى منتخب الجزائر ضربة موجعة قبل مواجهة نيجيريا الأحد المقبل، فى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، حيث تأكد غياب يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربى الصحراء، عن باقى مباريات المنختب فى البطولة الإفريقية. وذلك بعدما تعرض صاحب الـ23 عاما للإصابة فى مواجهة كوت ديفوار أمس الخميس فى الدور ربع النهائى، والتى حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح، وخضع عطال لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكدمة قوية فى عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى الغياب عن باقى المباريات التى تنتهى الأسبوع المقبل.
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ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
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نجم الجزائر: خروج المغرب من كأس الأمم جرس إنذار

أبرز يوسف عطال، ظهير أيمن منتخب الجزائر، صعوبة مباراة غينيا المقررة غدًا الأحد، في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، كما أكد عطال أن المنتخب الجزائري قادر على عبور عقبة غينيا، بشرط التعامل بحذر مع اللقاء. وقال عطال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "غينيا ليست منتخبا صغيرا بل تملك لاعبين مميزين، ولديهم قدرات كبيرة، لكننا سنسعى للفوز والتأهل". وأشار الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر إلى أنه لم يتابع مباراة المغرب وبنين أمس، سوى لفترة بسيطة، معتبرًا أن هزيمة أسود الأطلس في ثمن النهائي، تعطي "جرس إنذار للجميع".
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بوفون يعود إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن استعادة حارسه جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد، حيث قال نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان أصدره اليوم الخميس: "عقب عام واحد من الرحيل عن تورينو، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020." وخضع جيانلويجي بوفون للكشف الطبي في تورينيو صباح اليوم للانضمام إلى صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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