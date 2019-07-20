باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مدافع الجزائر

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

يوسف عطال

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، ظهير أيمن فريق نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن اهتمام فريق العاصمة باللاعب ومتابعته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة.

ووفقًا للصحيفة فإن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان معجب بإمكانيات عطال وبالمستوى الرائع الذي قدمه مع نيس في الموسم الماضي وكذلك ما قدمه مع محاربي الصحراء في بطولة أمم إفريقيا 2019، كما يرى توخيل أن المدافع الجزائري هو أنسب لاعب يعوض رحيل البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن الفريق السابق. وذكرت