باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مدافع الجزائر
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
يوسف عطال
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، ظهير أيمن فريق نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن اهتمام فريق العاصمة باللاعب ومتابعته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة.
ووفقًا للصحيفة فإن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان معجب بإمكانيات عطال وبالمستوى الرائع الذي قدمه مع نيس في الموسم الماضي وكذلك ما قدمه مع محاربي الصحراء في بطولة أمم إفريقيا 2019، كما يرى توخيل أن المدافع الجزائري هو أنسب لاعب يعوض رحيل البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن الفريق السابق.
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ووفقًا للصحيفة فإن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان معجب بإمكانيات عطال وبالمستوى الرائع الذي قدمه مع نيس في الموسم الماضي وكذلك ما قدمه مع محاربي الصحراء في بطولة أمم إفريقيا 2019، كما يرى توخيل أن المدافع الجزائري هو أنسب لاعب يعوض رحيل البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن الفريق السابق.
وذكرت الصحيفة أن نادي نيس يرفض الاستغناء عن لاعبه لكنها أوضحت أن النادي إذا تلقى عرضًا ماليًّا مناسبًا قد يعيد تفكيره مرة أخرى في قرار الاستغناء عن المدافع الشاب.
ويبلغ عطال 23 عامًا وتألق مع فريق أتلتيك بارادو الجزائري ومنه انتقل إلى صفوف فريق كورتراييك البلجيكي على سبيل الإعارة موسم 2017- 2018، قبل أن ينتقل نهائيًّا لصفوف النادي البلجيكي الذي قام ببيع اللاعب لنادي نيس الفرنسي الموسم الماضي.