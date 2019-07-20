كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

جثة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا، اليوم السبت، من عامل بإحدى شركات الأدوية، يفيد بالعثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل. وعثر على جثة الضابط السابق الذي يملك شركة أدوات منزلية، مصابا بجرح نافذ بمنطقة الرأس، قبل أن تأمر النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرفها، لحين إصدار قرار