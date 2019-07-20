سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حكومة إثيوبيا وأقلية سيداما.. صراع مستمر و17 قتيلا في 48 ساعة

تحرير:رويترز ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
الأمن الإثيوبي
الأمن الإثيوبي
قتل نحو 17 إثيوبيا على الأقل، في اشتباكات بين الأمن الإثيوبي ونشطاء من الأقلية العرقية سيداما، كانوا قد تجمعوا للمطالبة بمنطقة حكم ذاتي جديدة، وأشار مسؤول محلي في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن 13 شخصا على الأقل، قتلوا في بلدة قرب مدينة هاواسا الواقعة على بعد 275 كيلومترا عن العاصمة أديس ابابا، بينما قال مسؤولون في أحد المستشفيات، الجمعة الماضي، إن 4 محتجين قتلوا بالرصاص في المدينة، وأكد شوبالي بوتا رئيس مقاطعة مالجا في بلدة ووتيرا راسا، على بعد 27 كيلومترا من هاواسا، مقتل 13 مدنيا في البلدة.
وأوضح بوتا، أن سقوط القتلى بدأ عندما تجمع المحتجين قرب الطرق، واعتقد الأمن أنهم ينون خلق مشكلة، فوقعت الاشتباكات التي أودت بحياة 13 مدنيا، ثم عاد وأكد أن "الهدوء النسبي" يسود البلدة اليوم. وقال أحد سكان مقاطعة مالجا، لـ"رويترز"، ويسكن قرب حقل يحتشد فيه المحتجين لمناقشة أمر الاستفتاء، إنه رأى بعينه،
اقرأ المزيد
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
قوات الناتو

بعد شراء S-400.. هل يُقصي الناتو تركيا قريبًا؟

على الرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، فإنها لم تتعرض لما يمكن أن يكون أسوأ نتائج هذه الأزمة على الإطلاق بالنسبة إلى أنقرة. حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة الدائرة، قد يكون هو صاحب قرار العقوبة الأكثر قسوة ضد تركيا، والتي تتمثل في إسقاط عضويتها من الحلف العسكري، الذي تنظر إليه أنقرة بعين الاهتمام من الناحية الإستراتيجية والسياسية.
ناقلة-نفط (1)

أول تحرك بريطاني بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بمضيق هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي". وقال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه احتجز ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية.
ناقلة-نفط (2)

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، بحسب "روسيا اليوم". وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، منذ أيام، للاشتباه بأنها كانت تحمل نفطا لسوريا، منتهكة بذلك عقوبات أوروبية. وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على "قرصنة" لأنها سرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد".
اقرأ المزيد من الأخبار
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

انقلاب أمهرة الفاشل يهز إثيوبيا.. اعتقالات وتغييرات بالجيش والمخابرات

سلسلة من التغييرات أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على مستوى القيادات في الجيش والمخابرات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في أمهرة، إذ قرر اليوم الجمعة، تعيين مدير جهاز الاستخبارات الجنرال آد محمد، في منصب قائد الجيش، خلفا للجنرال الراحل سعري مكنن، الذي تعرض للاغتيال أثناء محاولة الانقلاب، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة أيضا، تصعيد دملاش جبر ميكائيل لتولي منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات في البلاد خلفا للجنرال آدم الذي أصبح رئيسا لهيئة أركان الجيش، كما أصدر أمرا بتعيين الجنرال مولا هيلي ماريام قائدا للقوات البرية بالجيش الإثيوبي.
سامح-شكري (1)

مصر تعزي إثيوبيا في وفاة رئيس الأركان

قدمت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبا، تعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات. وأعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الإثنين، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، صباح أمس الأحد، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سعري مكنن، وحاكم ولاية أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا: مقتل منفذ محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم الإثنين، عن مقتل العسكري المتهم بالتخطيط للانقلاب الفاشل في ولاية أمهرة على يد القوات الأمنية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وتوفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
محاولة-انقلاب-فى-اثيوبيا (3)

وفاة مدعي أمهرة العام متأثرا بجراحه نتيجة الانقلاب

توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميجبارو كيبيديه، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة، أول من أمس السبت، وبالتالي يصبح كيبيديه الضحية الخامسة لمحاولة الانقلاب، التي شهدت اغتيال حاكم الولاية أمباتشيو ميكونين، ورئيس الأركان أمباتشيو ميكونين، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس". وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، أمس الأحد، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، قائلا إنه تم دفع أموال لأفراد حرس رئيس الأركان من قبل أشخاص مأجورين، لتنفيذ الهجوم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org