حكومة إثيوبيا وأقلية سيداما.. صراع مستمر و17 قتيلا في 48 ساعة
تحرير:رويترز
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
الأمن الإثيوبي
قتل نحو 17 إثيوبيا على الأقل، في اشتباكات بين الأمن الإثيوبي ونشطاء من الأقلية العرقية سيداما، كانوا قد تجمعوا للمطالبة بمنطقة حكم ذاتي جديدة، وأشار مسؤول محلي في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن 13 شخصا على الأقل، قتلوا في بلدة قرب مدينة هاواسا الواقعة على بعد 275 كيلومترا عن العاصمة أديس ابابا، بينما قال مسؤولون في أحد المستشفيات، الجمعة الماضي، إن 4 محتجين قتلوا بالرصاص في المدينة، وأكد شوبالي بوتا رئيس مقاطعة مالجا في بلدة ووتيرا راسا، على بعد 27 كيلومترا من هاواسا، مقتل 13 مدنيا في البلدة.
وأوضح بوتا، أن سقوط القتلى بدأ عندما تجمع المحتجين قرب الطرق، واعتقد الأمن أنهم ينون خلق مشكلة، فوقعت الاشتباكات التي أودت بحياة 13 مدنيا، ثم عاد وأكد أن "الهدوء النسبي" يسود البلدة اليوم.
وقال أحد سكان مقاطعة مالجا، لـ"رويترز"، ويسكن قرب حقل يحتشد فيه المحتجين لمناقشة أمر الاستفتاء، إنه رأى بعينه،
وأوضح بوتا، أن سقوط القتلى بدأ عندما تجمع المحتجين قرب الطرق، واعتقد الأمن أنهم ينون خلق مشكلة، فوقعت الاشتباكات التي أودت بحياة 13 مدنيا، ثم عاد وأكد أن "الهدوء النسبي" يسود البلدة اليوم.
وقال أحد سكان مقاطعة مالجا، لـ"رويترز"، ويسكن قرب حقل يحتشد فيه المحتجين لمناقشة أمر الاستفتاء، إنه رأى بعينه، يوم الجمعة، 14 جثة بعد إطلاق الرصاص، لافتا إلى أن الناس هناك أبلغوه بأن الجيش أتى للبلدة يوم الخميس، وفتح النار عشوائيا عليهم.
وتطالب الأقلية العرقية "سيداما" منذ نحو عام، بإجراء استفتاء على تخصيص منطقة خاصة لهم، وهو أحد الحقوق التي يكفلها الدستور الإثيوبي، وهددت الطائفة -وقتها- بإعلان منطقتها من جانب واحد، إذا لم يتم تنظيم الاستفتاء في الموعد المحدد.
وبالفعل سعى نشطاء ينتمون لـ"سيداما"، لإعلان منطقة جديدة خاصة بهم من جانب واحد، الخميس الماضي، بعد أن شجعتهم الإصلاحات السياسية التي بدأ رئيس الوزراء أبي أحمد تنفيذها منذ وصوله إلى الحكم قبل عام.
وتوجد في إثيوبيا تسع مناطق مقسمة على أساس عرقي وتشرف عليها الحكومة الاتحادية في أديس أبابا، لكن هذه المناطق لها سلطة مستقلة على عوائدها وقوات الأمن التابعة لها.