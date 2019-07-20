مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

محمد محمود

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.

وخاض التونسي علي معلول ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين الشحات وعمرو السولية ووليد أزارو وحسام عاشور ورمضان صبحي لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية خفيفة في الجيم. فيما واصل محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة، ويكتفي بالتدريبات التأهيلية تمهيدا