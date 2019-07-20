رياضة

اتحاد السلة: تعاقد الأهلي مع أحمد إسماعيل قانوني

تحرير:أحمد شحاتة ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أحمد إسماعيل
أحمد إسماعيل
تقدم نادي الزمالك بطلب لاتحاد كرة السة المصري، يطلب فيه حفظ حقه في قيد اللاعب أحمد إسماعيل المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الأمر الذي تم رفضه من اتحاد كرة السلة في بيان رسمي. وقال البيان الذي نشره اتحاد السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل، تم عرض الموضوع على لجنة شؤون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي ناد داخل أو خارج مصر".
بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل. تم عرض الموضوع على لجنة شئون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت اللجنة إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي نادى داخل أو خارج مصر. pic.twitter.com/oxnOIqXP8D — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) July 20, 2019 وأرسل
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محمد-محمود

مران الأهلي.. تأهيل محمد محمود وجلسة خاصة مع السولية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث بدأ المران بجلسة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث لاسارتي مع مدير الكرة في بعض الأمور الخاصة بتجهيزات الفريق الخاصة بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك. وعقد لاسارتي جلسة فنية مع عمرو السولية لاعب الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا للمرحلة المهمة القادمة.
يوسف-عطال ‎ (2)

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع مدافع الجزائر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري يوسف عطال، ظهير أيمن فريق نيس الفرنسي ومنتخب الجزائر، حيث ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن اهتمام فريق العاصمة باللاعب ومتابعته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من المباراة.
محمد-مصيلحى

رسميًّا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع توني سيلفا

أنهى نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعبه الغيني توني سيلفا بالتراضي بين الطرفين، حيث اجتمع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واستقبل لاعب منتخب غينيا بيساو اليوم السبت، وأنهى معه إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي. وانتقل سيلفا إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لعب سيلفا سابقا في عدة محطات أبرزها: ليفربول، بارنسلي، سسكا صوفيا، يونياو ماديرا، ماميلودي صن داونز، وشارك اللاعب في سبع مباريات فقط مع الاتحاد طوال الدور الثاني من الدوري، ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين في مواجهة المصري البورسعيدي.
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محمود-الخطيب (2)

الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
محمد-عواد (2)

رئيس الزمالك: لم أجلس مع عواد ولن أفعل مثل الأهلي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة جلسته مع محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تعرض محمود عبدالرحيم «جنش» للإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجرائه جراحة في ألمانيا. وقال رئيس الزمالك، فى مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «لم أجلس نهائيا مع عواد عكس ما أثير خلال اليام الماضية، ولن أتعاقد مع اللاعب إلا بعد الحصول على إذن من الإسماعيلي، لن أكرر ما يفعله الأهلي في كل الصفقات».
رمضان-صبحى (2)

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع رمضان صبحي

قال رئيس نادي الزمالك، على إن هناك محاولات قام بها رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، للانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية. وأكد رئيس الزمالك عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي : «رمضان صبحي تحدث مع أمير مرتضى وطلب الانتقال للزمالك، لكنني رفضت الحصول على خدماته نظرا لقيمة الإعارة والتي تصل لمليون جنيه إسترليني بجانب راتبه السنوي والذي يصل لـ18 مليون جنيه». وأعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن تمديد إعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، مقابل حصول هدرسفيلد على مليون و600 ألف دولار، ما يوازي 32 مليون جنيه .
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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