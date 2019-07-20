اتحاد السلة: تعاقد الأهلي مع أحمد إسماعيل قانوني

تحرير:أحمد شحاتة ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

أحمد إسماعيل

تقدم نادي الزمالك بطلب لاتحاد كرة السة المصري، يطلب فيه حفظ حقه في قيد اللاعب أحمد إسماعيل المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الأمر الذي تم رفضه من اتحاد كرة السلة في بيان رسمي. وقال البيان الذي نشره اتحاد السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل، تم عرض الموضوع على لجنة شؤون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي ناد داخل أو خارج مصر".

بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل. تم عرض الموضوع على لجنة شئون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت اللجنة إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي نادى داخل أو خارج مصر. pic.twitter.com/oxnOIqXP8D — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) July 20, 2019 وأرسل