اتحاد السلة: تعاقد الأهلي مع أحمد إسماعيل قانوني
تحرير:أحمد شحاتة
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أحمد إسماعيل
تقدم نادي الزمالك بطلب لاتحاد كرة السة المصري، يطلب فيه حفظ حقه في قيد اللاعب أحمد إسماعيل المنتقل حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، الأمر الذي تم رفضه من اتحاد كرة السلة في بيان رسمي.
وقال البيان الذي نشره اتحاد السلة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل، تم عرض الموضوع على لجنة شؤون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي ناد داخل أو خارج مصر".
بناء على طلب نادى الزمالك بخصوص أحقيته فى قيد اللاعب أحمد إسماعيل.
تم عرض الموضوع على لجنة شئون اللاعبين وبعد بحث الأوراق من قبل اللجنة انتهت اللجنة إلى أن اللاعب حر ويمكنه التعاقد مع أي نادى داخل أو خارج مصر. pic.twitter.com/oxnOIqXP8D
— Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) July 20, 2019
وأرسل
وأرسل الزمالك شكوى لاتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة يطلب فيها حفظ حقه في رعاية إسماعيل، وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة إرسال الشكوى للجنة شؤون اللاعبين برئاسة حسين البشبيشي لبحث الموقف القانوني للاعب.
وكان أحمد إسماعيل محترفا في دوري الجامعات الأمريكية مع فريق جامعة "إنديانا".
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.