«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

ناقلة نفط - أرشيفية

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.

وأعرب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، عن قلق بلاده من "مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج"، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج، لافتا إلى سعي بلاده لتأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.واحتجزت إيران، ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية،