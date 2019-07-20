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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
ناقلة نفط - أرشيفية
ناقلة نفط - أرشيفية
لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
وأعرب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، عن قلق بلاده من "مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج"، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج، لافتا إلى سعي بلاده لتأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.واحتجزت إيران، ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية،
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سجن (2)

سجن متعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكية «سرق بيانات سرية»

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بمعاقبة متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي بالسجن لمدة 9 سنوات؛ لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات المخابرات الأمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور?? ??بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن، 54 عاما، للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ?? ??المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
ترامب (2)

الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو

الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق رهن الاحتجاز في أمريكا

قررت السلطات الأمريكية الإبقاء على الرئيس البيروفي الأسبق اليخاندور توليدو رهن الاحتجاز بينما تطالب ليما بتسلمه، حسبما قالت وكالة الأنباء المحلية "أندينا" وصحيفة "ال كوميرسيو" اليومية في بيرو. ورفضت محكمة في مدينة سان فرانسيسكو يوم الجمعة الإفراج بكفالة عن توليدو 73 عاما، الذي ترغب بيرو في تسلمه من الولايات المتحدة لاتهامه بالفساد. وقبل القاضي توماس هيكسون مرافعة الادعاء العام بأن هناك إمكانية كبيرة لهروب توليدو بعدما عثر مكتب التحقيقات الاتحادي على حقيبة تحتوي على 40 ألف دولار داخل منزله، بحسب "د ب أ".
ناقلة نفط - أرشيفية

أول تعليق أمريكي على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران، بحسب "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي".
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ناقلة نفط - أرشيفية

أول تعليق أمريكي على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدي لإيران، بحسب "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، أن لجنة الطوارئ في الحكومة تجتمع، لمناقشة احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. من جهتها، أكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة أنها لم تعد قادرة على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، بحسب "سكاي نيوز عربي".
جواد ظريف (2)

إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
ناقلة نفط - أرشيفية

شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق، أنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية «جراس 1» الأربعة بكفالة دون أن توجه لهم اتهامات، بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه فى قيامها بانتهاك العقوبات الأوروبية ونقل النفط إلى سوريا. كانت شرطة جبل طارق قد قالت، في وقت سابق من أمس الجمعة، إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة، في بيان، إنها أفرجت عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.
البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة تناقش خططا لحماية الناقلات بالخليج

بعد تهديد سفن وزوارق عسكرية إيرانية لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، أعلن جنرال أمريكى أن الولايات المتحدة تناقش وحلفاؤها خططا لتأمين ناقلات النفط في الخليج. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الجنرال مارك مايلي، المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة لها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة بالخليج، مؤكدا أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكب عسكرية وبحرية للشحن التجاري»، مرجحا أن يتك بلورة ذلك خلال الاسبوعين المقبلين.
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