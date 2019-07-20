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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق الإنترنت هو خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الرسمي.. يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
التنسيق - أرشيفية
التنسيق - أرشيفية
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
طرق التقديم - القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg - سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق. أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني - معامل الحاسبات بالجامعات
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اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
السيسي-مؤتمر-الشباب

بمشاركة السيسي.. العاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر الشباب السابع

يعود المؤتمر الوطني لشباب مصر، في دورته الجديدة لعام 2019، إذ تنطلق فعالياته يومي 30 و31 يوليو الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ووجهت إدارة المؤتمر، اليوم السبت، الدعوة إلى الشباب في جميع محافظات مصر، لتسجيل بياناتهم من خلال ملء الاستمارة المخصصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "https://egyouth.com"، ومن المقرر أن ترتكز مناقشات المؤتمر هذا العام على بحث قضايا المجتمع المصري.
عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
أسرة كريستيانو رونالدو تتفقد المتحف المصري-6

الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
نقابة-الأطباء

لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

انعقاد دائم لـ«عليا التنسيق» قبل إعلان المرحلة الأولى

ذكرت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها في "انعقاد دائم" حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019. ومن المنتظر أن يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال يومين على الأكثر ليتم العمل بعد ذلك على رصد المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بكلية الطب 2019.
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