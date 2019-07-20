شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

أحمد فهمي

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".

وسبق أن أعلن فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، أنهما سيعقدان قرانهما نهاية الصيف، وسيتحدث عن تفاصيل أكثر حول الفرح خلال استضافته في حلقة الغد من برنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه "رضوان"، عبر قناة dmc. اقرأ أيضًا.. هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي View this post on Instagram