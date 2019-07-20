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شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
وسبق أن أعلن فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، أنهما سيعقدان قرانهما نهاية الصيف، وسيتحدث عن تفاصيل أكثر حول الفرح خلال استضافته في حلقة الغد من برنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه "رضوان"، عبر قناة dmc.  اقرأ أيضًا.. هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي View this post on Instagram
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يوسف الشريف يحضر لـ«النهاية».. وهذا موعد بدء التصوير

عودة منتظرة للنجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، من خلال مسلسل "The End - النهاية"، ويجرى حاليًا جلسات مكثفة مع المخرج ياسر سامي وشركة "سينرجي" المنتجة، لاختيار أماكن التصوير استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط الدرامية للعمل، الذي يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.
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مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-
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موسم جديد من stranger things ومزيج من الرعب والإثارة

بجزء جديد من مسلسل الرعب والفانتازيا، يعود stranger things 3، إلى الساحة العالمية للمسلسلات الأجنبية. حيث بدأ عرض المسلسل على Netflix فى عطلة نهاية الأسبوع فى الرابع من يوليو الجارى، ليدخل سباقا شرسا مع عرض العديد من المسلسلات القوية فى نفس الوقت على الموقع. بعد انتظار دام لأكثر من عامين، يكتسح stranger things 3 عالم الرعب، حيث حقق الجزء الثالث نسب مشاهدة أعلى من أجزائه السابقة، يأتى الجزء الأخير بثمانى حلقات، ليعيد جماهيره العريضة إلى أحداث مدينة هوكينز، خلال موسم أكثر عاطفية ورعبًا فى نفس الوقت.
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هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
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«واما» يضع اللمسات النهائية للألبوم.. وطرحه في أغسطس

يضع فريق "واما- WAMA" المكون من الرباعي أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد بعد غياب دام لسنوات، رغم أنهم لم يستقروا على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ويستعد "واما" لتصوير عدة أغانٍ "فيديو كليب"، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغاني وعلى رأسهم نادر حمدي.
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رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
احمد فهمى

أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
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