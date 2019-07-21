طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب
أشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث إلى أن المجني عليه ذهب يوم الحادث لمحاولة إقناع زوجته بالعودة لبيتها فنشبت مشادة كلامية بينه وبين عمها وفارق بعدها الحياة بطعنتين
تحرير:تهامى البندارى
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
سكين- صورة تعبيرية
لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
داخل حي مصر القديمة، كانت الأمور تسير على ما يرام بين محمد وزوجته، بعد قصة حب تطورت لإتمام عقد الزواج بينهما، واقتنعت «نورا» بمؤهلات محمد الذي كان يكبرها بنحو 3 سنوات، وهو حاصل على معهد عالٍ، رأت فيه نموذجا للزوج الذي سيوفر لها طلباتها، إذ كان وريثا في ورشة لأعمال الخراطة والميكانيكا بجوار
داخل حي مصر القديمة، كانت الأمور تسير على ما يرام بين محمد وزوجته، بعد قصة حب تطورت لإتمام عقد الزواج بينهما، واقتنعت «نورا» بمؤهلات محمد الذي كان يكبرها بنحو 3 سنوات، وهو حاصل على معهد عالٍ، رأت فيه نموذجا للزوج الذي سيوفر لها طلباتها، إذ كان وريثا في ورشة لأعمال الخراطة والميكانيكا بجوار عمله.
عقد العزم والنية على التقدم لخطبة الفتاة التي بهرته بجمالها وثقافتها، وأعجبت هى الأخرى بمواصفاته، وبالفعل تمت الزيجة بعد عام ونصف العام من الخطبة، التي تزايدت خلالها مشاعر الحب والإعجاب المتبادل بينهما، وسريعا جرى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإتمام عقد الزواج، وعاشا معًا تحت سقف واحد بمنطقة السلام، وذاقا طعم الأيام الحلوة تارة وقسوتها تارة أخرى، ورزقهما الله بطفل سمّياه «مالك».
خلاف بسيط نشب بين محمد وزوجته، انتقلت على أثره الأخيرة غاضبةً إلى منزل عمها، رافضة الانصياع لتعليمات زوجها بضرورة العودة مجددا إلى بيتها وتجاوز تلك المشكلة العابرة في ما بينهما، ولأن «نورا» حاصلة على بكالوريوس علوم، راودتها فكرة الانفصال عنه والزواج بشاب آخر ذي مؤهل جامعي يليق بمستواها التعليمي.
عاشت نورا نحو شهرين داخل بيت عمها، وخلال تلك الفترة تردد عليها زوجها، بصحبة شقيقه الأكبر لإرجاعها إلى شقته، غير أنها أخبرته بأنها لم تعد تحتمل الحياة معه نتيجة عدم تفهمه مستوى اجتماعيا معينا ترغب فيه، وجادلته كثيرا بعدما راودها شيطانها بضرورة الانفصال عنه، واتخذت من الخلافات الزوجية حجة لإنهاء تلك الزيجة، التي رأت أنها تسرعت في إتمامها.
وفي إحدى المرات وسعيًا لصلح زوجته وإرجاعها إلى شقته من جديد، حضر عم الزوجة في أحد النقاشات، ويوم الحادث، انفعل الأخير على الزوج، فسدد له طعنتين نافذتين بالسكين، سقط على أثرهما الزوج غارقا في بركة من الدماء، في دقيقتين.
وقف عم الزوجة المتهم أمام ضابط المباحث مقرا بجريمته، نادبا حظه، قائلا: «يوم الحادثة جه محمد عشان يصلح نورا بنت أخويا، وإحنا بنتكلم، لقيت أمه بتقول لنا بنتكم متدلعة على الآخر، بعدها لقيت ابنها بيقول لي إنه عايز يشوف راجل يمنع مراته عنه»، لافتا إلى أنه استشاط غضبا من الحديث ولم يدرِ بنفسه إلا وقد استل سكينا وسدد له طعنتين نافذتين، مؤكدا أن حديث والدة القتيل أحدث بداخله رغبة في تأديبه، غير أنه لم يقصد قتله وإزهاق روحه.
«كل مرة كنت بحاول أرجعها بيت جوزها، لكن المرة دى بنت أخويا قالت لي بالكدب إن محمد بيعاملها وحش وبيقل أدبه عليها»، يقول العم المتهم، بينما علقت زوجة المجني عليه قائلة: «ربنا يرحمه مكنتش أتوقع إن الخلافات تنتهي بالدم، لكن أجله خلاص خلص.. ربنا يرحمه»، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث إلى أن المجني عليه ذهب يوم الحادث لمحاولة إقناع زوجته بالعودة لبيتها، فنشبت مشادة كلامية بينه وبين عمها، الذي سدد له طعنتين نافذتين بواسطة سلاح أبيض، ليلقى مصرعه في الحال، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.