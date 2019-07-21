طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

أشارت التحريات التي أجراها رجال المباحث إلى أن المجني عليه ذهب يوم الحادث لمحاولة إقناع زوجته بالعودة لبيتها فنشبت مشادة كلامية بينه وبين عمها وفارق بعدها الحياة بطعنتين

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

سكين- صورة تعبيرية

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.

داخل حي مصر القديمة، كانت الأمور تسير على ما يرام بين محمد وزوجته، بعد قصة حب تطورت لإتمام عقد الزواج بينهما، واقتنعت «نورا» بمؤهلات محمد الذي كان يكبرها بنحو 3 سنوات، وهو حاصل على معهد عالٍ، رأت فيه نموذجا للزوج الذي سيوفر لها طلباتها، إذ كان وريثا في ورشة لأعمال الخراطة والميكانيكا بجوار