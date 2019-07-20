انتخابات الموسيقيين: رفض طعن مصطفى كامل ضد هاني شاكر

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

مصطفى كامل

أعلنت الجهة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم السبت، القائمة النهائية للمرشحين على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الانتهاء من فحص جميع الطعون، موضحة أن المرشحين على منصب النقيب هما الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل. وكانت لجنة الطعون قد رفضت الطعن المقدم من مصطفى كامل والذي ادعى فيه ملكية هاني شاكر لسجل تجاري يخص شركة إنتاج، فيما نفى خطاب الجهة الإدارية للجنة الطعون هذا الادعاء، كما رفضت طعنه ضد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وأيضًا طعنا من الدكتور رضا رجب ضد عدلى نور الدين.

وشملت القائمة 45 عضوا للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، من بينهم: "مصطفى حلمي إبراهيم، حسن فكري عبدالله، داواد محمد سمير جميعي، علي عبدالحليم علي عبدالسلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي". وضمت أيضًا كلا من "محمد فاروق