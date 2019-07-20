أبناء مبارك ونجوم الرياضة في عزاء شقيق التوأم (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

عزاء شقيق التوأم

أقيم اليوم السبت، عزاء شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمسقط رأسهم في منطقة حلوان، وحرص العديد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء لنجمي الكرة المصرية، وحضر العزاء الثنائي جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما حضر العزاء فريق سموحة بالكامل والجهاز الفني والإداري. وشهد العزاء حضور فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والإعلامي وائل الابراشي وهشام حنفي ووليد صلاح الدين وياسر ريان وحمادة صدقي لاعبي فريق الأهلي السابقين، والفنان محمد محمد الشقنقيري.

وتوفي شقيق التوأم يوم الخميس الماضي بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأم" وكان بمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة، وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير»