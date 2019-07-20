رياضة

أبناء مبارك ونجوم الرياضة في عزاء شقيق التوأم (صور)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
عزاء شقيق التوأم
عزاء شقيق التوأم
أقيم اليوم السبت، عزاء شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمسقط رأسهم في منطقة حلوان، وحرص العديد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء لنجمي الكرة المصرية، وحضر العزاء الثنائي جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما حضر العزاء فريق سموحة بالكامل والجهاز الفني والإداري. وشهد العزاء حضور فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والإعلامي وائل الابراشي وهشام حنفي ووليد صلاح الدين وياسر ريان وحمادة صدقي لاعبي فريق الأهلي السابقين، والفنان محمد محمد الشقنقيري.
وتوفي شقيق التوأم يوم الخميس الماضي بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأم" وكان بمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة، وتنعي أسرة جريدة وموقع «التحرير»
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الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

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تشييع جنازة شقيق التوأمين من مسجد المراغى (صور)

شيعت جنازة الراحل محمد حسن، شقيق التوأمين حسام وإبراهيم حسن، مدرب ومدير الكرة بسموحة، اليوم الجمعة، فى مسجد المراغى بحلوان، علمًا بأن العزاء سيقام غدا السبت، فى حلوان بشارع محمد سيد أحمد بتقاطع شارع عبد الله. وتوفي شقيق التوأمين بعد صراع طويل مع المرض، إذ دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكان للراحل محمد دور كبير في حياة "التوأمين" وكان بمنزلة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة. وتنعي أسرة «التحرير» الفقيد داعيةً الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيق التوأم

علمت التحرير من مصادر مقربة من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، موعد صلاة الجنازة وعزاء شقيقهما محمد حسن الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة. وكتبت الصفحة الرسمية للتوأم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

وفاة شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، وتوفي شقيق التوأم بعد صراع طويل مع المرض حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أسبوع وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة، وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك لمحزونون". وواصل: "توفى منذ قليل محمد حسن الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ونسألكم الدعاء له بالمغفرة".
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حسام حسن يتفوق على جميع لاعبي العالم

توج النجم البرازيلي داني ألفيس بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 40 لقبًا طوال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخبات، والتي بدأت في عام 2002، ليصبح بالتالي ثاني أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالألقاب، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في التاريخ، فيوجد الحارس البرتغالي فيتور بايا بـ34 لقبًا مناصفة مع السير كيني دالجليش، في الوقت الذي توج فيه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ35 لقبًا.
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