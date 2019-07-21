جريمة

قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستمع محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة غد الأحد إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 215 متهما بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على قلب نظام الحكم.
تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
حلوى وهدان داخل القفص مرت القضية بمحطات هامة، منذ بداية نظرها أمام دائرة الإرهاب، ففي جلسة 24 من فبراير الماضي، تلاحظ قيام الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد المتهمين بالقضية، بإلقاء خطبة في زملائه المحبوسين معه داخل القفص الزجاجي. وزع «وهدان» بعض الحلويات
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الطفلين ضحايا البطيخ بالشرقية

أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.
غرق

مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في فايد

?سادت حالة من الحزن في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب تشييع جنازة الطالب "محمود محمد حسين" الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، والذى لقى مصرعه بعد أن ذهب مع أولاد عمه لقضاء إجازة مصيف والاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، ليلقى مصرعه غرقًا في البحر، وسيطرت أجواء من الحزن على القرية محل إقامة الطالب وتجمع العشرات من الأهالى عقب تشييع جنازته حول منزله لمواساة أسرته ومساندتهم فى مصابها الأليم وتقديم واجب العزاء.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
جثة (3)

كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
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جثة طفل - أرشيفية

القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
هشام-بركات

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
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