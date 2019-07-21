قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستمع محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة غد الأحد إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 215 متهما بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على قلب نظام الحكم.

تحرير:تهامى البندارى ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

رئيس المحكمة

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.

حلوى وهدان داخل القفص مرت القضية بمحطات هامة، منذ بداية نظرها أمام دائرة الإرهاب، ففي جلسة 24 من فبراير الماضي، تلاحظ قيام الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد المتهمين بالقضية، بإلقاء خطبة في زملائه المحبوسين معه داخل القفص الزجاجي. وزع «وهدان» بعض الحلويات