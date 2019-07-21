قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستمع محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة غد الأحد إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 215 متهما بارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على قلب نظام الحكم.
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
حلوى وهدان داخل القفص
مرت القضية بمحطات هامة، منذ بداية نظرها أمام دائرة الإرهاب، ففي جلسة 24 من فبراير الماضي، تلاحظ قيام الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد المتهمين بالقضية، بإلقاء خطبة في زملائه المحبوسين معه داخل القفص الزجاجي.
وزع «وهدان» بعض الحلويات
حلوى وهدان داخل القفص
مرت القضية بمحطات هامة، منذ بداية نظرها أمام دائرة الإرهاب، ففي جلسة 24 من فبراير الماضي، تلاحظ قيام الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأحد المتهمين بالقضية، بإلقاء خطبة في زملائه المحبوسين معه داخل القفص الزجاجي.
وزع «وهدان» بعض الحلويات على المتهمين المحبوسين بجواره، ابتهاجا بتنفيذ حكم الإعدام في نجله أحمد وهدان على خلفية إدانته في قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، وعلى أثر ذلك هتف باقي المتهمين «الله أكبر ولله الحمد»، وظلوا يرددون بعض الأناشيد الدينية.
الاستغناء عن الشهود
في جلسة ماضية، رفع المستشار شعبان الشامي، الجلسة للاستراحة، ثم عاد وأصدر قراره بالتأجيل، مقررا الاستغناء عن سماع نحو 77 شاهدا بالقضية، التي تضم بين أوراقها نحو 107 شواهد، ما بين ضباط وأفراد شرطة ومجني عليهم وآخرين مدنيين، استمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية إلى نحو 30 شاهدا فقط.
هروب بعض المتهمين
قرار المحكمة، جاء عقب حادثة هروب عدد من السجناء في القضية من داخل سيارة الترحيلات، أثناء سيرها قرب ضاحية المعادى جنوب القاهرة، إذ جاءت روايات مختلفة جاءت على لسان مصادر أمنية مجهلة آنذاك، لم تكشف عن هويتها، حيث وصل المتهمون إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة قادمين من مقر محبسهم بمنطقة سجون طرة، ومع حلول الخامسة مساءً قرر القاضي تأجيل القضية لسماع الشهود، ليتم ترحيل المتهمين مجددا ونقلهم إلى سجن طرة.
النيابة تحفظت على السلاح الخاص برجال المأمورية الشرطية، لفحصها وإرسالها للمعمل الجنائي، وفتحت تحقيقا موسعا مع ضابط الشرطة المصاب، وقال المتهم المصاب، إن المتهمين استخدموا «دبابيس إبرة» تحصلوا عليها خلال زيارات زوجاتهم لهم بالسجن لفك الكلابشات.
المتهمين الأحداث
في إحدى الجلسات، أبدى المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة المكلف بنظر القضية، اندهاشه من عدم وجود المتهمين الأحداث بالقضية داخل المؤسسة العقابية، في ضوء تلقيه إخطاراً بعدم تواجد 5 متهمين أحداث بالقضية ضمن الأطفال المحتجزين بالمؤسسة.
وقال القاضي «إزاى المتهمين الأحداث مش في سجلات المؤسسة»، فيما تمسك الدفاع بقوله «المتهمون محتجزون بالسجن يا فندم»، وطالب بمخاطبة مصلحة الأمن العام والأحوال المدنية لبيان ما إذا كان المتهمون قد سبق ارتكابهم لأية قضايا إرهاب من عدمه.
قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين في قضية «كتائب حلوان»، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية أسماء المتهمين وعددهم 215 متهمًا، ونص الاتهامات المنسوبة إليهم، مشيرة إلى عدد من الأسماء الحركية للمتهمين وأبرزها المتهم حسين رمضان عبدالمقصود عبدالحميد، واسمه الحركي «حسين كابو»، والمتهم على محمود محمد عبد الونيس، واسمه الحركي «البرنس»، والمتهم محمد صبيح إبراهيم عباس، واسمه الحركي «سلطان البحر»، والمتهم محمد جمال عبدالناصر على محمد، واسمه الحركي «محمد الزعيم»، والمتهم محمد حسني عبدالعليم، وشهرته «تايجر»، والمتهم مصطفى طلعت طلعت وشهرته «قرمط».
وتضمن قرار المحكمة المنشور أنه بتاريخ الثلاثاء 22 أغسطس 2018 عرضت النيابة العامة على المحكمة مذكرة بتوقيع من النائب العام بتاريخ 9 أغسطس 2017 يطلب فيها إدراج تلك الأسماء والمتهمين على ذمة الجناية المشار إليها على قوائم الإرهابيين، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين المنتمية إليها الأسماء على قوائم الكيانات الإرهابية.
جاء فى أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
ووجهت النيابة إلى المتهمين مسئوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة في الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية.