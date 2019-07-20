رياضة

استقبال حافل لبعثة محاربي الصحراء في الجزائر (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ م
لاعبو الجزائر
لاعبو الجزائر
استقبلت الجماهير الجزائرية، بعثة المنتخب الجزائري استقبالا حافلا فور وصولها إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي، واستقبل آلاف المشجعين الجزائريين بعثة منتخبهم في المطار حيث نزل من الطائرة رياض محرز قائد المنتخب وهو يحمل الكأس الذي نجح الأخضر في استعادتها بعد 29 عاما من التتويج لأول مرة عام 1990، قبل أن يصعد لاعبو "محاربو الصحراء" على حافلة خاصة مكشوفة أخذت جولة ببعثة المنتخب بالشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائر وسط استقبال شعبي حافل.
واصطفت الجماهير الجزائرية على جانبي الطريق المؤدي من مطار هواري بومدين إلى وسط الجزائر العاصمة وهم يحملون الأعلام الجزائرية مرددين أغنيات وطنية، وأخرى أعدت خصيصا بمناسبة فوز الجزائر باللقب القاري. وظفر المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على السنغال (1- 0)، مساء أمس
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الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
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الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
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أبناء مبارك ونجوم الرياضة في عزاء شقيق التوأم (صور)

أقيم اليوم السبت، عزاء شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمسقط رأسهم في منطقة حلوان، وحرص العديد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء لنجمي الكرة المصرية، وحضر العزاء الثنائي جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما حضر العزاء فريق سموحة بالكامل والجهاز الفني والإداري. وشهد العزاء حضور فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والإعلامي وائل الابراشي وهشام حنفي ووليد صلاح الدين وياسر ريان وحمادة صدقي لاعبي فريق الأهلي السابقين، والفنان محمد محمد الشقنقيري.
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مدحت شلبي يكشف عن الجوائز المالية لـ«كان 2019»

أعلن الإعلامي مدحت شلبي، عن قيمة العوائد المالية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وتوج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح. وقال شلبي عبر برنامجه مساء الأنوار الذي يذاع عبر قناة نايل سبورت، إن منتخب الجزائر سيحصل على أربعة ونصف مليون دولار. وواصل: "المنتخبات التي خرجت من دور الستة عشر ومنهم منتخب مصر سيحصلوا على670 ألف دولار، والمنتخبات التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي حصدوا 800 ألف دولار، المنتخبات التي صعدت لنصف النهائي 2 مليون دولار، بينما حصد منتخب السنغال 2 مليون ونصف دولار".
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إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
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بلماضي ورجاله يحققون حلم 29 عاما.. الجزائر بطل كان 2019

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. في الدقيقة الثانية، استقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
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