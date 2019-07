استقبال حافل لبعثة محاربي الصحراء في الجزائر (فيديو)

واصطفت الجماهير الجزائرية على جانبي الطريق المؤدي من مطار هواري بومدين إلى وسط الجزائر العاصمة وهم يحملون الأعلام الجزائرية مرددين أغنيات وطنية، وأخرى أعدت خصيصا بمناسبة فوز الجزائر باللقب القاري.



وظفر المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على السنغال (1- 0)، مساء أمس الجمعة، في استاد القاهرة الدولي، لتحرز الجزائر لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعدما توجت بالأول عام 1990 على أرضها.

Djamel Benlamri with the trophy. pic.twitter.com/z00in4RwuN

The bus parade in Algiers is well underway. pic.twitter.com/cjEGk8A8JD