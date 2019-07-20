مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
الخطوط الجوية البريطانية
أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم السبت، مشيرة إلى أن القرار يأتي "كإجراء احترازي"، بهدف تقييم الأمن، وأوضحت الشركة في بيان نقتله وكالة رويترز اليوم، أنها تقوم باستمرار "بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم:
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم السبت، مشيرة إلى أن القرار يأتي "كإجراء احترازي"، بهدف تقييم الأمن، وأوضحت الشركة في بيان نقتله وكالة رويترز اليوم، أنها تقوم باستمرار "بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم: وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“.
وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة، وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت: ”لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن“، بحسب رويترز.
من جانبها قامت وزارة الطيران المدني المصرية، بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 "دريملاينر" الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من غد الأحد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.