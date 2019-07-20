مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

الخطوط الجوية البريطانية

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم السبت، مشيرة إلى أن القرار يأتي "كإجراء احترازي"، بهدف تقييم الأمن، وأوضحت الشركة في بيان نقتله وكالة رويترز اليوم، أنها تقوم باستمرار "بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم: