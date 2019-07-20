رياضة

الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
الجونة والزمالك
الجونة والزمالك
كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
وحول تدعيمات الفريق الساحلي في فترة الانتقالات الصيفية، قال نادر: «لا يمكن الرد على موقف اللاعبين الجدد أو المعارين في هذا التوقيت، لكن كل الأمور واضحة أمامنا». وأكد أن خطة الجونة ستختلف في الموسم المقبل عن الموسم المنقضي، وهو الأمر المتفق عليه مع إدارة النادي، مضيفًا ألا يتوقع صعوبة في
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