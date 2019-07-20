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دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

يشمل مشروع القانون المرأة المعيلة والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق والمرأة المسنة التى تجاوزت الستين دون وجود عائل.. أبوحامد: يوفر مظلة حماية ورعاية اجتماعية
تحرير:محمد محمود ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
الرئيس السيسي وسط نساء مصر- أرشيفية
الرئيس السيسي وسط نساء مصر- أرشيفية
دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
  رعاية المرأة اجتماعيا يقول وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد المنقضي مؤخرًا، من بينها قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، متوقعا إقراره خلال دور الانعقاد الأخير
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لوفتهانزا الالمانية للطيران

بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
الطيران-البريطانى

مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
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«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
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السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
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