تسريب أغنية «باحبه» لعمرو دياب (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

عمرو دياب

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "باحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "باحبه في دلعه وتقله، باحبه في قلة عقله، باحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.

الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه. وقبل أيام، طرح دياب، بوستر "أنا غير"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله مرتديا "جاكيت"