عبدالفتاح يكشف سبب مشادته مع إبراهيموفيتش (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

إبراهيموفيتش

دخل زكي عبدالفتاح -مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي الحالي- في مشادة كلامية مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، وانتهت بفوز فريق لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، سجل إبراهيموفيتش هاتريك، بهذا الفوز رفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف سي عند 46 نقطة فى صدارة المجموعة.

وكشف عبدالفتاح في تصريحات صحفية سبب المشادة مع إبراهيموفيتش حيث قال: "إبراهيموفيتش كسر أنف أحد لاعبي فريقنا خلال المباراة، والحكم لم يطرده، وعقب المباراة ذهب اللاعب للحكم لكي يشتكي له من هذا التصرف فقام إبراهيموفتيش بالاعتداء عليه مجددًا". وأردف: "ذهبت إلى إبراهيموفيتش بغضب شديد وهو لم يعتد على تعامل

وكشف عبدالفتاح في تصريحات صحفية سبب المشادة مع إبراهيموفيتش حيث قال: "إبراهيموفيتش كسر أنف أحد لاعبي فريقنا خلال المباراة، والحكم لم يطرده، وعقب المباراة ذهب اللاعب للحكم لكي يشتكي له من هذا التصرف فقام إبراهيموفتيش بالاعتداء عليه مجددًا".



وأردف: "ذهبت إلى إبراهيموفيتش بغضب شديد وهو لم يعتد على تعامل أي شخص معه بهذه الطريقة وقلت له إنه شخص غير محترم، حتى في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس كان ينظر إلي، فقلت له إذا أردت المشاجرة تعال إلي وكل ذلك أمام أعين الصحفيين والإداريين لكلا الفريقين".



وأتم: "لقد شعر بالخوف أمامي، والجميع كانوا سعداء من تصرفاتي معه حتى مسؤولي ناديه، وبالفعل كنت أنوي الاعتداء عليه لكن تم تدارك الأمر".



وسبق أن قاد زكي عبدالفتاح قيادة حراس مرمى منتخب مصر مع المدرب الأمريكي برادلي خلال فترة بين 2011 وحتى 2013.





