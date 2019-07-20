رياضة

عبدالفتاح يكشف سبب مشادته مع إبراهيموفيتش (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
دخل زكي عبدالفتاح -مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي الحالي- في مشادة كلامية مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، وانتهت بفوز فريق لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، سجل إبراهيموفيتش هاتريك، بهذا الفوز رفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف سي عند 46 نقطة فى صدارة المجموعة.
وكشف عبدالفتاح في تصريحات صحفية سبب المشادة مع إبراهيموفيتش حيث قال: "إبراهيموفيتش كسر أنف أحد لاعبي فريقنا خلال المباراة، والحكم لم يطرده، وعقب المباراة ذهب اللاعب للحكم لكي يشتكي له من هذا التصرف فقام إبراهيموفتيش بالاعتداء عليه مجددًا". وأردف: "ذهبت إلى إبراهيموفيتش بغضب شديد وهو لم يعتد على تعامل
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الافتتاح (4)

مخرج مصري ينتقد مخرجي كأس الأمم الإفريقية

انتقد المخرج التليفزيوني خالد عبدالعاطي، المخرجين الأجانب الذين أشرفوا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من يوم 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وتوج منتخب الجزائر بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وكتب عبدالعاطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف أخرج عن صمتى قليلا للسادة الأصدقاء المحترمين عن إخراج بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019".
إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (5)

الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
الزمالك-الجونة (2)

الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
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جماهير-الجزائر‎

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
ستيوارت-باكستر‎

مدرب جنوب إفريقيا: درجة الحرارة أثرت علينا

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية اللقاء قائلا: "بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وتحديدًا في الربع الأول، وهو ما سمح للمنافس بالتقدم لأننا واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة للأمام".
الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
منتخب-مصر

لهيطة: استبعاد الننى غير صحيح..ونثق فى جميع اللاعبين

تحدث إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى عن مباراة الأربعاء المقبل أمام الكونغو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وقال لهيطة فى تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: "سنقاتل من أجل الفوز أمام الكونغو حتى يتم حسم التأهل للدور المقبل بشكل كبير، وسيتم معالجة أى تقصير حدث فى مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي من خلال المحاضرة الفنية التى ستقام اليوم فى السابعة مساء".
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