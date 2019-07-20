رياضة

الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
تتويج الجزائر
تتويج الجزائر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
وجاء التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر). خط الدفاع: لامين جاساما (السنغال)- يوسف سبالي (السنغال)- كاليدو كوليبالي (السنغال) وكريم مرياح (تونس). خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)- عدلان قديورة (الجزائر)- إدريسا جاي (السنغال). خط الهجوم: أوديون إيجالو (نيجيريا)
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الافتتاح (4)

مخرج مصري ينتقد مخرجي كأس الأمم الإفريقية

انتقد المخرج التليفزيوني خالد عبدالعاطي، المخرجين الأجانب الذين أشرفوا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من يوم 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وتوج منتخب الجزائر بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وكتب عبدالعاطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف أخرج عن صمتى قليلا للسادة الأصدقاء المحترمين عن إخراج بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019".
زلاتان-إبراهيموفيتش (4)

عبدالفتاح يكشف سبب مشادته مع إبراهيموفيتش (فيديو)

دخل زكي عبدالفتاح -مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي الحالي- في مشادة كلامية مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، وانتهت بفوز فريق لوس أنجلوس جالاكسي بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، سجل إبراهيموفيتش هاتريك، بهذا الفوز رفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجلوس إف سي عند 46 نقطة فى صدارة المجموعة.
الزمالك-الجونة (2)

الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
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نيجيريا تحصد البرونزية‎ (3)

النيجيري «إيجالو» يحصد لقب هداف كأس الأمم الإفريقية

حصد اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا، جائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو والتى انتهت بحصد منتخب الجزائر للقب الإفريقي على حساب المنتخب السنغالى بهدف نظيف سجله بغداد بو نجاح ليمنح الجزائر البطولة . وأحرز إيجالو، 5 أهداف تصدر بها قائمة هدافي كان 2019، وجاء خلفه رياض محرز ، وآدم أوناس ، من الجزائر، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالى بثلاثة أهداف. وجاء ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أوديون إيجالو 5 أهداف. ساديو ماني 3 أهداف. رياض محرز 3 أهداف. آدم وناس 3 أهداف.
منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
نيجيريا

إيجالو يقترب من حسم لقب هداف كأس الأمم

قاد المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، منتخب بلاده للحصول على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن أحرز صاحب الـ30 عامًا، هدف فوز منتخب النسور الخضراء على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام بالقاهرة، وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، حيث جاء هدف إيجالو في الدقيقة الثالثة من المباراة التي شهدت خروج المهاجم النيجيري في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية.
جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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