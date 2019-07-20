الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

تتويج الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.

وجاء التشكيل المثالي لمنتخب إفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر). خط الدفاع: لامين جاساما (السنغال)- يوسف سبالي (السنغال)- كاليدو كوليبالي (السنغال) وكريم مرياح (تونس). خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)- عدلان قديورة (الجزائر)- إدريسا جاي (السنغال). خط الهجوم: أوديون إيجالو (نيجيريا)