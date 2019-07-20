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بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
لوفتهانزا الألمانية
لوفتهانزا الألمانية
أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان
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دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

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مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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الطيران-البريطانى

مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
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الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات.معرباً عن التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. وشارك السيسي، قادة وزعماء مجموعة العشرين، في حضور حفل عشاء على هامش قمة العشرين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض الحرارة 3 درجات، ويسود، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية، وتنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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