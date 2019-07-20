بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

لوفتهانزا الألمانية

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان