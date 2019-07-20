بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

تحرير:هيثم بطاح وعلاء النجار ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

جثة طفلة - أرشيفية

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، وتبين أن ربة منزل والدة الطفلة، حضرت، صباح اليوم، تحمل الطفلة، وقالت إنها استقيظت فى الصباح فوجدتها فاقدة للوعي، وأنها تشك أن تكون ماتت. وبالكشف عليها تبين وفاتها، فيما