جريمة

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

تحرير:هيثم بطاح وعلاء النجار ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
جثة طفلة - أرشيفية
جثة طفلة - أرشيفية
قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، وتبين أن ربة منزل والدة الطفلة، حضرت، صباح اليوم، تحمل الطفلة، وقالت إنها استقيظت فى الصباح فوجدتها فاقدة للوعي، وأنها تشك أن تكون ماتت. وبالكشف عليها تبين وفاتها، فيما
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الطفلين ضحايا البطيخ بالشرقية

أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.
غرق

مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في فايد

?سادت حالة من الحزن في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب تشييع جنازة الطالب "محمود محمد حسين" الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، والذى لقى مصرعه بعد أن ذهب مع أولاد عمه لقضاء إجازة مصيف والاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، ليلقى مصرعه غرقًا في البحر، وسيطرت أجواء من الحزن على القرية محل إقامة الطالب وتجمع العشرات من الأهالى عقب تشييع جنازته حول منزله لمواساة أسرته ومساندتهم فى مصابها الأليم وتقديم واجب العزاء.
جثة (3)

كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
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حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
جريمة-الفيوم‎ (3)

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
طائرة-بكاميرا

ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

القبض على 32 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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