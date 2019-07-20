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بيان جديد.. لوفتهانزا تعلن عودة رحلاتها للقاهرة بعد ساعات

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
لوفتهانزا الألمانية
لوفتهانزا الألمانية
أصدرت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بيانا جديدا، أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد، وذلك بعد دقائق من إعلانها وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان
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بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها السبت مؤقتا إلى القاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
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مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
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اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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لوفتهانزا الالمانية للطيران

بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها السبت مؤقتا إلى القاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
الطيران-البريطانى

مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
حسن-روحانى

إيران: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط قرصنة بحرية

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الإثنين، إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية. وكانت حكومة جبل طارق قد أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
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بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الثلاثاء

يبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي.. يأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
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