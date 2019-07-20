بيان جديد.. لوفتهانزا تعلن عودة رحلاتها للقاهرة بعد ساعات
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
لوفتهانزا الألمانية
أصدرت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بيانا جديدا، أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد، وذلك بعد دقائق من إعلانها وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان
أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز".
وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، أنها علقت رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم السبت، مشيرة إلى أن القرار يأتي "كإجراء احترازي"، بهدف تقييم الأمن.
وأوضحت الشركة في بيان نقتله وكالة رويترز اليوم، أنها تقوم باستمرار "بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم: وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“. (تفاصيل أكثر)