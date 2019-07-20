مخرج مصري ينتقد مخرجي كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

كأس الأمم الإفريقية

انتقد المخرج التليفزيوني خالد عبدالعاطي، المخرجين الأجانب الذين أشرفوا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من يوم 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وتوج منتخب الجزائر بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وكتب عبدالعاطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف أخرج عن صمتى قليلا للسادة الأصدقاء المحترمين عن إخراج بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019".

وأضاف: "وبخصوص تصريح جمال بلماضي عن تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري.. هقوله عندك حق عشان لو كان المخرج صور المصريين اللي شجعوا الجزائر وكانت الصورة واضحة للعالم العربي كله ما كان قدر يصرح بكلامه ده". وواصل: "بالإضافة لم نشاهد لقطة واحدة عن جمال الاستادات وروعتها والمجهود المبذول فيها والجماهير عاشقة