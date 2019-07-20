رياضة

مخرج مصري ينتقد مخرجي كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
انتقد المخرج التليفزيوني خالد عبدالعاطي، المخرجين الأجانب الذين أشرفوا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من يوم 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، وتوج منتخب الجزائر بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي. وكتب عبدالعاطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سوف أخرج عن صمتى قليلا للسادة الأصدقاء المحترمين عن إخراج بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019".
وأضاف: "وبخصوص تصريح جمال بلماضي عن تشجيع المصريين للمنتخب الجزائري.. هقوله عندك حق عشان لو كان المخرج صور المصريين اللي شجعوا الجزائر وكانت الصورة واضحة للعالم العربي كله ما كان قدر يصرح بكلامه ده". وواصل: "بالإضافة لم نشاهد لقطة واحدة عن جمال الاستادات وروعتها والمجهود المبذول فيها والجماهير عاشقة
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بلماضي يوضح حقيقة الإساءة للجماهير المصرية

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بلماضي: أسعى لإعادة الجزائر بين كبار إفريقيا

أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه يحلم بإعادة منتخب بلاده إلى مكانتهم القارية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبذلك بعد أن بلغ دور ربع النهائي ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المُقبل، وقال بلماضي في تصريحات نقلتها صحيفة "الجزائر": "أعتقد أننا حتى الآن في الطريق الصحيح، ونسعى لاستعادة مكانتنا ضمن كبار القارة الإفريقية، الوقت أصبح مناسبًا وهذا لا يمر إلا عبر التتويج باللقب، وهو الهدف الذي نسعى له جميعا".
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ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة في افتتاح البطولة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، وحازت مصر على تنظيمها بعد سحبها من الكاميرون. وقال السيسي في كلمته: "أشقاؤنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لهم جميعا التوفيق، على بركة الله نفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية".
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نائب «المحافظين»: فرصتنا كبيرة لحصد كان 2019 (حوار)

تشهد مصر استعدادات أمنية ورياضية على أعلى مستوى، ترقبا لانطلاق صافرة بدء أكبر كرنفال رياضي كروي في القارة السمراء الذي يضم نجوما جذبوا اهتمام العالم بأسره بأخلاقهم وبراعتهم. بداية من اليوم الجمعة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ضفاف النيل تلبية لشغف متابعة البطولة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية للمرة الخامسة منذ انطلاقها عام 1957. وعلى هامش هذا المحفل الرياضي الهام كان لنا هذا الحوار مع المهندس مصطفى بكير نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الشباب والرياضة.
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