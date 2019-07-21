مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في فايد

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

غرق - أرشيفية

?سادت حالة من الحزن في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب تشييع جنازة الطالب "محمود محمد حسين" الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، والذى لقى مصرعه بعد أن ذهب مع أولاد عمه لقضاء إجازة مصيف والاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، ليلقى مصرعه غرقًا في البحر، وسيطرت أجواء من الحزن على القرية محل إقامة الطالب وتجمع العشرات من الأهالى عقب تشييع جنازته حول منزله لمواساة أسرته ومساندتهم فى مصابها الأليم وتقديم واجب العزاء.

وقال محمد جمال أحد أهل قريته، إن الطالب كان يضرب به المثل في الأخلاق الطيبة، وكان حافظًا لكتاب الله، ويساعد والده في تربية أشقائه بالعمل، مضيفا: "ماكانش بيزعل حج، وكان زى الملايكة، ربنا يرحمه ويغفر له".وشهد الأسبوع الماضي، وفاة الطالب أحمد أبو الوفا، الحاصل على 98% في امتحانات شهادة الثانوية العامة