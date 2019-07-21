جريمة

مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في فايد

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
غرق - أرشيفية
غرق - أرشيفية
?سادت حالة من الحزن في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب تشييع جنازة الطالب "محمود محمد حسين" الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، والذى لقى مصرعه بعد أن ذهب مع أولاد عمه لقضاء إجازة مصيف والاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، ليلقى مصرعه غرقًا في البحر، وسيطرت أجواء من الحزن على القرية محل إقامة الطالب وتجمع العشرات من الأهالى عقب تشييع جنازته حول منزله لمواساة أسرته ومساندتهم فى مصابها الأليم وتقديم واجب العزاء.
وقال محمد جمال أحد أهل قريته، إن الطالب كان يضرب به المثل في الأخلاق الطيبة، وكان حافظًا لكتاب الله، ويساعد والده في تربية أشقائه بالعمل، مضيفا: "ماكانش بيزعل حج، وكان زى الملايكة، ربنا يرحمه ويغفر له".وشهد الأسبوع الماضي، وفاة الطالب أحمد أبو الوفا، الحاصل على 98% في امتحانات شهادة الثانوية العامة
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الطفلين ضحايا البطيخ بالشرقية

أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
جثة (3)

كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
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غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
جثة-طفل-مقتول-قتل

العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.
وفاة-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة

وفاة زوجة الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا بالساحل الشمالي

لقيت زوجة الكاتب الصحفي، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مصرعها غرقًا في أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي. وكانت "نادين"، وهي سويسريّة الأصل وفي العقد السابع من عمرها، تسبح في أحد الشواطئ، إلا أنها تعرّضت إلى الغرق، وفشلت كل محاولات إنقاذها، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى. وولد إبراهيم سعده في 3 نوفمبر سنة 1937 في مدينة بورسعيد وتوفي 12 ديسمبر 2018 في القاهرة بعد معاناة طويلة مع المرض.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

تحقيق عاجل في مصرع طفلة داخل حمام سباحة ببني سويف

فتحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، تحقيقًا عاجلًا عقب غرق طفلة داخل حمام سباحة مركز شباب الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقل أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة وإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، إلى مركز شباب الواسطي للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقيق مع المسؤولين. وكانت طفلة لقيت مصرعها، اليوم، غرقًا في مياه حمام السباحة بمركز شباب الواسطى، شمال بني سويف وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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