مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
وتابع: «كهربا يعاني من التفكير الخاطئ، أو من يفكر له يفكر له يفكر بشكل خاطئ، وكان عليه أن يتذكر بأن نادي الزمالك ساعده كثير بالموافقة على رحيله لاتحاد جدة لتأمين مستقبله، خلاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمة».
واختتم: «كهربا لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة، لكن نادي الزمالك لا يقف
وتابع: «كهربا يعاني من التفكير الخاطئ، أو من يفكر له يفكر له يفكر بشكل خاطئ، وكان عليه أن يتذكر بأن نادي الزمالك ساعده كثير بالموافقة على رحيله لاتحاد جدة لتأمين مستقبله، خلاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمة».
واختتم: «كهربا لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة، لكن نادي الزمالك لا يقف على لاعب واحد، هناك نجوم كثيرون انتهت مسيرتهم مع كرة القدم لكن النادي استمر وحقق نجاحات كثيرة طوال تاريخه الطويل».
وشهدت الفترة الماضية أزمة بين كهربا ورئيس نادي الزمالك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق؛ ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات، قبل أن يسافر كهربا إلى تركيا تمهيدا لتوقيعه لأحد الأندية.