مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص

كهربا

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».

وتابع: «كهربا يعاني من التفكير الخاطئ، أو من يفكر له يفكر له يفكر بشكل خاطئ، وكان عليه أن يتذكر بأن نادي الزمالك ساعده كثير بالموافقة على رحيله لاتحاد جدة لتأمين مستقبله، خلاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمة». واختتم: «كهربا لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة، لكن نادي الزمالك لا يقف