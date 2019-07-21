رياضة

مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ ص
كهربا
كهربا
قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
وتابع: «كهربا يعاني من التفكير الخاطئ، أو من يفكر له يفكر له يفكر بشكل خاطئ، وكان عليه أن يتذكر بأن نادي الزمالك ساعده كثير بالموافقة على رحيله لاتحاد جدة لتأمين مستقبله، خلاصة أن الفريق مقبل على مباريات حاسمة». واختتم: «كهربا لاعب كبير ولديه إمكانيات رائعة، لكن نادي الزمالك لا يقف
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رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
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رئيس الزمالك لمحرز: لن نقع في الفخ بسبب عيل تافه

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مصر قدمت تنظيما رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية 2019، مازحا: «قد يكون منتخب مصر قد ودع البطولة حتى لا يحسد أحد مصر على التنظيم الرائع والفوز باللقب». وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولة خرجت بهذا الشكل بعد مجهود كبير لجميع المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد فضل مدير البطولة.
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فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
كهربا-الزمالك-الداخلية

رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
كهربا

صورك عندي.. رئيس الزمالك يعلن شروطه لقبول اعتذار كهربا

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف النادي في حالة عودة محمود عبد المنعم «كهربا» واعتذاره خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «اللاعب مطالب بالاعتذار لمدربه خالد جلال أولًا قبل أي شيء آخر، ويجب أن يقبل المدرب اعتذاره، ثم يقوم أيضا بالاعتذار لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ولزملائه وللجماهير». وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، عبر قناة المحور، أنه ليس من المقبول أن يترك اللاعب معسكر فريقه في الوقت الذي برتبط فيه بعقد مع النادي، مضيفًا: «كهربا كان يسب زملائه، وفي النهاية هرب من النادي».
كهربا

رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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