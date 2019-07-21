جريمة

أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
الطفلان
الطفلان
حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.
كانت مستشفى منيا القمح المركزي، استقبلت الطفلين «ياسين.أ.م» 5 سنوات، وشقيقه «محمد» 3 سنوات، جثتين هامدتين، وشقيقهما «عمر» 8 سنوات، ووالدتهم «شيرين.ل.ز» 40 عامًا، مصابين بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» بمنيا القمح، حيث جرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وتحويل
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غرق

مصرع أول الثانوية الأزهرية بالقليوبية غرقًا في فايد

?سادت حالة من الحزن في قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عقب تشييع جنازة الطالب "محمود محمد حسين" الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية، بنسبة 98%، والذى لقى مصرعه بعد أن ذهب مع أولاد عمه لقضاء إجازة مصيف والاحتفال بتفوقه في مدينة فايد بالإسماعيلية، ليلقى مصرعه غرقًا في البحر، وسيطرت أجواء من الحزن على القرية محل إقامة الطالب وتجمع العشرات من الأهالى عقب تشييع جنازته حول منزله لمواساة أسرته ومساندتهم فى مصابها الأليم وتقديم واجب العزاء.
جثة طفل

بـ«كيس مخدة».. أم تخنق طفلتها بعد شك الزوج في نسبها

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد الأتربي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة خنق طفلتها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة له، لشكه في سلوك زوجته وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة، وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يوما، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات ظاهرة في جسدها.
جثة (3)

كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
حريق-مدرسة-إعدادية

11 مصابا و22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل شب في 3 منازل بمنطقة الدراسات أمام موقف طناح بمدينة المنصورة، قبل امتداده، ما أسفر عن إصابة 11 شخص بحروق واختناقات، وتبين أن الحريق اندلع في أخشاب قديمة وقش أعلى سطح أحد المنازل ثم انتقل إلى الأسطح المجاورة، وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا عن ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة الدراسات بالمنصورة، وانتقال النيران لعدد من المنازل المجاورة.
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جثة-طفل

الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
سجن

عامل وجزار.. سقوط عصابة «سرقة المواشي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عامل بمحكمة؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس-كلابشات

تجديد حبس عجوز هرب مع قاصر وتزوجها عرفيا بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس عجوز، في بداية العقد السابع من عمره، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتحريض فتاة قاصر، طالبة بالصف الأول الثانوي في السادسة عشرة من عمرها، على الهرب من منزل أسرتها والزواج منها عرفيًا، بعدما تعرف إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتودد إليها حتى رضخت لكلماته وهربت من منزل أسرتها، فيما جرى إعادة الطالبة وتسليمها إلى أسرتها.
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