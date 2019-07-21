أقارب نائبة.. صور الطفلين «ضحايا البطيخ» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

الطفلان

حصلت «التحرير» على الصور الأولى للطفلين اللذان راحا ضحايا لتناول وجبة بطيخ «ملوثة» تناولاها برفقة والدتهم وشقيقهم بمنزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت مصادر مُقربة من أهل القرية بأن والدة الطفلين المتوفيين تربطها صلة قرابة بالنائبة عبير تقبية، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة منيا القمح، حيث أن الأم هي خالة النائبة البرلمانية، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثتي الصغيرين المتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، لبيان أسباب الوفاة.

كانت مستشفى منيا القمح المركزي، استقبلت الطفلين «ياسين.أ.م» 5 سنوات، وشقيقه «محمد» 3 سنوات، جثتين هامدتين، وشقيقهما «عمر» 8 سنوات، ووالدتهم «شيرين.ل.ز» 40 عامًا، مصابين بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» بمنيا القمح، حيث جرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى، وتحويل