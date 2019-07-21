فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

فان دايك

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.

المدافع الأغلى في العالم، تحدث عن التتويج بدوري الأبطال، مؤكدًا أنها كانت ليلة لا تنسى بالنسبة له ولجميع مشجعي ليفربول، مشيرًا إلى أن ارتباطات بعض اللاعبين بمباريات منتخباتها اقتطفت جزءًا من الشعور الرائع بهذا الإنجاز. وكشف، أنه يحتفظ بميدالية دوري أبطال أوروبا في خزينته، متمنيًا أن يجد في نهاية رحلته