رياضة

رئيس الزمالك لمحرز: لن نقع في الفخ بسبب عيل تافه

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
رياض محرز
رياض محرز
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مصر قدمت تنظيما رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية 2019، مازحا: «قد يكون منتخب مصر قد ودع البطولة حتى لا يحسد أحد مصر على التنظيم الرائع والفوز باللقب». وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولة خرجت بهذا الشكل بعد مجهود كبير لجميع المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد فضل مدير البطولة.
وأوضح، أن البطولة حققت مكاسب عديدة لمصر، أهمها عودة الجماهير للمدرجات، والملاعب والقناة الجديدة، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة وغيرها من المكاسب. وعن تصريحات جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عقب نهائي البطولة، علق رئيس القلعة البيضاء قائلًا: «استاد القاهرة كان به نحو 50 ألف مصري يشجعون الجزائر،
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فرج-عامر (2)

رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
كهربا-الزمالك (1)

مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
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الجزائر-تفوز-على-السنغال-بهدف-نظيف (2)

بغداد بونجاح يفتتح التسجيل للجزائر في نهائي الكان

سجل الجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب ثعالب الصحراء هدف التقدم على السنغال في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، واحتاجت الجزائر إلى دقيقة و19 ثانية فقط ليقص بونجاح شريط أهداف المباراة. واستقبل بونجاح الكرة أمام منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من يوسف بن ناصر لاعب خط الوسط، ثم تقدم مهاجم الجزائر وسدد الكرة، ارتطمت بقدم ساليف ساني مدافع السنغال وخدعت ألفريد جوميس حارس مرماه، لتسكن شباكه معلنة عن هدف مبكر للغاية.
محمد-فضل (1)

تحية خاصة من الجماهير المصرية لمحمد فضل (صور)

عقب انتهاء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية الذي أحيته الفنانة دنيا سمير غانم، حرص محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة على لف ملعب استاد القاهرة كاملاً لتحية الجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات ووجهت له التحية على الدور الذي لعبه في تنظيم البطولة، كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم مصر في إشارة للتنظيم الرائع لفاعليات البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو الماضي واستمرت حتى يوم 19 يوليو. ويلتقي الآن منتخبي الجزائر الشقيق ونظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، ( كان 2019).
منتخب مصر 2006

8 نهائيات مكررة من دور المجموعات في الكان

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تشهد المباراة النهائية مواجهة مكررة من دور المجموعات، وذلك عندما تواجه السنغال نظيرتها الجزائر اليوم، في نهائي كان 2019، بعدما حسم محاربو الصحراء لقاء دور المجموعات بهدف نظيف، وحدث النهائي المكرر للمرة الأولى في نسخة 1968، وحينها تغلبت غانا على كونغو كينشاسا 2-1 في دور المجموعات، قبل أن تنتقم الكونغو وتحسم النهائي بهدف نظيف، وفي نسخة 1982، تعادلت غانا وليبيا 2-2 في دور المجموعات، قبل أن تفوز غانا في النهائي بركلات الترجيح.
الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز: سددت الكرة بطلب من زملائي وهذه رسالتي للجمهور

أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن منتخب بلاده خاض مباراة صعبة للغاية أمام فريق نيجيريا القوي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت معقدة بين الفريقين، في ظل بحث كل فريق عن ثغرة واحد للخروج بالفوز. وأوضح محرز، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أن الركلة الحرة التي سجل منها هدف الفوز جاءت في وقت حاسم، وحالفه التوفيق في تسديدها في الشباك بنجاح، كاشفًا أن بعض زملائه طلبوا منه تسديد الركلة، لكنه أصر على تنفيذها، وتمكن من تسديدها بقوة لتعانق الشباك.
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