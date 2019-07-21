رئيس الزمالك لمحرز: لن نقع في الفخ بسبب عيل تافه

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

رياض محرز

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مصر قدمت تنظيما رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية 2019، مازحا: «قد يكون منتخب مصر قد ودع البطولة حتى لا يحسد أحد مصر على التنظيم الرائع والفوز باللقب». وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولة خرجت بهذا الشكل بعد مجهود كبير لجميع المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد فضل مدير البطولة.

وأوضح، أن البطولة حققت مكاسب عديدة لمصر، أهمها عودة الجماهير للمدرجات، والملاعب والقناة الجديدة، فضلا عن انتعاش قطاع السياحة وغيرها من المكاسب. وعن تصريحات جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عقب نهائي البطولة، علق رئيس القلعة البيضاء قائلًا: «استاد القاهرة كان به نحو 50 ألف مصري يشجعون الجزائر،