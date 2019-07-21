رياضة

رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص
فرج عامر
فرج عامر
انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
وتطرق رئيس النادي الأبيض، للحديث عن آخر تطورات التعاقد مع محمد عواد، حارس النادي الإسماعيلي، موضحًا أن المفاوضات في طريقها للانتهاء بنجاح بين الناديين، وأن الأسعار المرتفعة للصفقات أيضا انتهت بعد رحيل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق. وكشف، أنه أعلن عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال
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رئيس الزمالك لمحرز: لن نقع في الفخ بسبب عيل تافه

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مصر قدمت تنظيما رائعًا في بطولة الأمم الإفريقية 2019، مازحا: «قد يكون منتخب مصر قد ودع البطولة حتى لا يحسد أحد مصر على التنظيم الرائع والفوز باللقب». وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن البطولة خرجت بهذا الشكل بعد مجهود كبير لجميع المسؤولين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الوزراء والمحافظين، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد فضل مدير البطولة.
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فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
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كهربا-الزمالك (1)

مدرب الزمالك السابق: كهربا قلبه طيب ونقي

قال أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم الفريق الأبيض، أتى لنفسه بحملًا ثقيلًا دون داعي، لاختياره هذا التوقيت تحديدا لتصرفاته وتغيبه عن معسكر الفريق قبل مباريات حاسمة للفريق في نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبد العزيز، خلال لقائه، بحلقة السبت، من برنامج «Super TIME» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORT، أن كهربا اختار التوقيت الخاطئ لتصرفه، مضيفًا: «على المستوى الشخصي أحب كهربا كثيرا لأنه شخص طيب ونقي، ولا يحمل ضغينة لأحد».
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رئيس الزمالك لكهربا: آخر الفيلم ده إيه؟

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الهجوم على لاعب الفريق محمود عبد المنعم «كهربا»، مشددًا أن النادي الأبيض هو من صنع اسم اللاعب الذي لم يكن معروفًا حينما كان في صفوف ناديه السابق إنبي، على حد وصفه. وأضاف رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «قولي آخر الفيلم ده إيه، فوق أنت وأبوك، أنت من روض الفرج يا كهربا، وأنا عندي صور ووثائق لو نشرتها مش هتنزل من بيتك، أنت والعيال الصيع اللي معاك».
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رئيس الزمالك: الإعلان عن 4 صفقات جديدة بعد القمة

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قناة النادي الجديدة، موضحا أنه ناقش مع بعض المسؤولين التفاصيل الخاصة، ومن المنتظر أن تنطلق القناة مطلع الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، على أن تظهر بشكل مميز بتواجد عدد كبير من نجوم ورموز الزمالك. وأوضح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن هناك جلسة ستجمعه مع مسؤولي نادي بيراميدز، الخميس المقبل، لمناقشة إمكانية تبادل الصفقات بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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فرج عامر يعلن عن صفقة جديدة بين سموحة والزمالك

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن موافقة رئيس نادي الزمالك على إعارة محمد فاروق "روقا" لاعب وسط القلعة البيضاء، وزميله مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى صفوف الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ نشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه مع رئيس الزمالك في مجلس النواب، وعلق عليها: "شكرا سيادة المستشار مرتضى منصور، الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة، الموسم المقبل".
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