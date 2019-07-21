رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص

فرج عامر

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.

وتطرق رئيس النادي الأبيض، للحديث عن آخر تطورات التعاقد مع محمد عواد، حارس النادي الإسماعيلي، موضحًا أن المفاوضات في طريقها للانتهاء بنجاح بين الناديين، وأن الأسعار المرتفعة للصفقات أيضا انتهت بعد رحيل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق. وكشف، أنه أعلن عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال